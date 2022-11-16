Ніякого ДТП не було: у мережі показали фото розстріляного авто зрадника стремоусова

кирил стремоусов, який зрадив Україну і перейшов на бік російських окупантів та був призначений кремлем «заступником голови обладміністрації» Херсонської області, був розстріляний. Про це повідомив радник глави МВС України Антон Геращенко.

«Регіональна політика російською мовою: з'явилося фото розстріляного автомобіля кирила стремоусова. Раніше орки стверджували, що він загинув у ДТП. Проте шила в мішку не приховати. На наданих нам знімках видно, що машину було розстріляно — на це вказують отвори від куль. окупанти просто вбили свого ж поплічника за те, що той міг критикувати здачу Херсона. Всі інші лізоблюди та колаборанти можуть подивитися, як росія вчиняє зі своїми холуями — така ж доля незабаром чекає і на вас. Реалії „руського міра“! І я про це неодноразово попереджав», — повідомив він.

Як писали «ФАКТИ», тиждень тому повідомлялося, що колаборант стремоусов нібито загинув у ДТП.

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