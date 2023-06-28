Колишнього миколаївського прокурора-зрадника засудили до довічного ув'язнення та закидали яйцями (фото)

В Україні триває боротьба з колаборантами. Екскерівника Миколаївської окружної прокуратури засуджено до довічного позбавлення волі за держзраду. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

«За підтримання публічного обвинувачення прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Прокурори просили максимально можливе покарання — довічне ув’язнення. Суд, врахувавши наявні доводи та позиції обох сторін, призначив йому покарання — довічне позбавлення волі з конфіскацію належного майна. У суді прокурори довели, що на початку березня 2022 року, колишній керівник окружної прокуратури з власної ініціативи сприяв державі-агресору у веденні війни проти України. Він надавав представникам рф наявну в його розпорядженні інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації в м. Миколаєві та Миколаївській області», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив Telegram-канал «Труха.Николаев», після оголошення вироку ексочільника Миколаївської окружної прокуратури закидали яйцями.

Геннадій Герман до затримання за підозрою в держзраді він очолював Миколаївську окружну прокуратуру, яка відповідає за весь Миколаївський район.

Як з’ясували ЗМІ, колеги розповідали про його дивну зацікавленість ситуацією в місті та області на початку вторгнення. Він навіть групу створив у месенджері «Вайбер», вимагав від підлеглих звітувати по кожному району щодо влучань і жертв.

Як згодом виявило слідство, таку інформацію Герман передавав російському агенту. Одним із об’єктів, по яких обвинувачений звітував перед рф, стала будівля Миколаївської обласної військової адміністрації. Вранці 29 березня її зруйнувала російська крилата ракета, забравши життя 37 людей.

Наступного після ракетної атаки дня Геннадій Герман надіслав через посередника агенту рф фотографії з наслідками обстрілу, а також дані щодо кількості загиблих та постраждалих, конкретизуючи, чи були вони військовими чи правоохоронцями. Зрадник неодноразово розкривав результати обстрілів російськими окупантами військових та цивільних об'єктів у Миколаєві.

Як повідомили в Службі безпеки України, він передавав інформацію про: оперативну обстановку у Миколаєві та області; загиблих військових і цивільних осіб, полонених, місця їх утримання; результати обстрілів Миколаєва; добові паролі на блокпости на території області тощо.

«Щоб задокументувати зрадника, СБУ провела спецоперацію, в тому числі з імітації злочину. Через підставну особу українська спецслужба передала фігуранту імітовані списки загиблих військовослужбовців ЗСУ. Через декілька днів ці списки уже було зафіксовано у представника РФ, за яким також стежила СБУ. У результаті обшуків у фігуранта вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флеш-носії, які містять докази його протиправної діяльності», — повідомили в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше Дружківський міський суд Донецької області визнав неповнолітнього громадянина винним у колабораціонізмі.

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