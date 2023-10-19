Леся Нікітюк у день народження розчулила своїми мріями

Популярна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк 19 жовтня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 36 років. В цей день зірка поділилася своїми мріями, чим розчулила мережу. Леся каже, що після 24 лютого 2022 року вони дуже сильно змінилися, стали простими і навіть банальними. Звісно, головна мрія — перемога України.

РЕКЛАМА

«Мрію, щоб всі захисники і захисниці були живі, щоб люди в Україні перестали страждати, щоб ми вночі прокидалися лише для того, щоб попити води, чи шось зʼїсти з холодильника. Мрію, щоб усі сім’ї повернулись в свої відбудовані будинки. Мрію, ідучи дорогою, бачити нашу землю вкриту пшеницею, яка назавжди сховає її рани від вибухів, снарядів та ракет.

Але більше всього я мрію, щоб в такий непростий час, ми люди, українці, підтримували один одного, ставилися з розумінням, не займалися травлею своїх, і не розводили срач", — написала Леся в інстаграмі.

РЕКЛАМА

Вона нагадала про єдність та згуртованість українців, чуйність та взаємодопомогу і закликала не втрачати цих якостей, бути добрішими й не забувати посміхатися, попри все.

«Коли настане перемога, наші захисники і захисниці мають повернутися в незлобне, добре, усміхнене, вдячне суспільство. Я вдячна ЗСУ за те, що маю змогу жити в Україні. Я вдячна, що маю змогу підтримувати і вдячна, що підтримують мене. Я вдячна сім’ї, яку я обожнюю, вдячна друзям і своїй аудиторії за те, що в мене є», — написала Нікітюк і додала, що вірить у здійснення цих мрій.

РЕКЛАМА

У коментарях зіркові друзі та передплатники вітають іменинницю та бажають здійснення мрій. Серед них колега Лесі по шоу «Хто зверху?» Сергій Притула, співачка Тетяна Решетняк, MamaRika, Андрій Бєдняков, Ірина Монатік та багато інших.

РЕКЛАМА

Раніше Леся Нікітюк відверто розповіла про свої комплекси та з гумором відреагувала на чутки про чергового впливового бойфренда.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

33

Читайте нас у Facebook та Instagram