Леся Нікітюк вразила чутками про своє весілля

Популярна акторка та телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно змінила зовнішний вигляд, в черговий раз змусила говорити про себе у мережі. Леся виклала на своїй сторінці у соціальній мережі фото з концерту відомого українського гурту «KAZKA», та зізналась, що вона давній фанат їх музики.

«KAZKA» ви неймовірні українські артисти! — написала Леся. — Джей Ло, Ріанна, Бейонсе теж непогано, але завжди чекаєш… казку".

На пост Нікітюк одним з перших червоним сердечком відреагував Андрій Данилко, який зараз знаходиться у гастрольному турі по Канаді та Америці.

«Вера, це любов», — у ту ж мить відповіла йому Леся.

Не забарилися з коментарем і солістка групи Саша Зарицька.

«Лесяяяяя! — написала співачка. — Я тебе дуже люблю! І дякую!«

Нікітюк відразу відреагувала і на їх допис, викликав ще більший ажіотаж у мережі.

«То я так підлизуюся, щоб ви на моє весілля знижку зробили».

Шанувальники ведучої вже давно чекають на весілля Лесі Нікітюк і обговорюють кому належить її серце. Відомо, що саме Леся є однією з претенденток на участь у новому сезоні «Холостячки».

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