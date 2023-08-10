«Соромилась носити спідниці через довгі і худі ноги»: Леся Нікітюк відверто розповіла про комплекси

Популярна телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно просто під час зйомок потрапила під обстріл, відверто розповіла про свої комплекси. Вона опублікувала кілька світлин в одязі від українського бренду, демонструючи струнку фігуру та довгі ноги.

А під дописом вона зізналася, що не завжди була такою впевненою. Більше того, вона соромилася свого високого зросту, горбилася і не носила підбори. Не носила короткі спідниці, бо вважала, що її довгі ноги занадто худі.

«Героїня нового кампейну українського бренду одягу, а колись невпевнена в собі дівчина, яка соромилась носити спідниці через довгі і худі ноги. Соромилась носити підбори через високий зріст», — написала Леся.

В коментарях зірку засипала компліментами. Але знайшлися й такі, хто розкритикував за «несправжність», дорікають фотошопом та пластикою.

Проте Леся на такі закиди не реагує. Вона лише іноді жартує з приводу чергової операції, як то зміну форми стопи.

Також Нікітюк приписували роман «чи то з режисером, чи то оператором». На це вона іронічно відповіла, що коханець втік зі звуками першої сирени.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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