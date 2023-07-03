«З першою ранковою сиреною він втік»: Леся Нікітюк емоційно відреагувала на чутки про впливового коханця

Телеведуча Леся Нікітюк, яка розкрила деталі знімання нового сезону популярного шоу «Хто зверху?», емоційно відреагувала на чутки впливового коханця. Вона потролила блогера, який «розкрив» сенсацію, та дорікнула впливовому ресурсу, який опублікував «історію зрадливого кохання». В ній йшлося про те, що Леся нібито давно крутила роман з чоловіком, який допомагав їй робити кар’єру. Але на початку повномасштабної війни він втік з країни.

Нікітюк з гумором спростувала брехню, записавши відео, де вона у сльозах розповіла свою версію.

«Так, дійсно, я перебувала у стосунках зі звукорежисером, чи то з телевізійним оператором, я точно не знаю. В нього був біполярний розлад. І ввечері я лягала спати зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми троє і жили. Він заради моєї кар'єри переспав з ким тільки можна і не можна. Справжній чоловік. Пропихував мене скрізь, куди тільки міг. Але почалось повномасштабне вторгнення і з першою ранковою сиреною він втік. Забрав мій гаманець, ікони і авокадо. Не вірте чуткам», — розповіла Леся.

Нагадаємо, Леся Нікітюк не афішує особисте життя. Нещодавно вона зізналася, чи є в неї хлопець.

Також зірка розповіла, хто вестиме разом з нею шоу «Хто зверху?» замість Сергія Притули.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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