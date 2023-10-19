Не воювали, а робили ремонт у будинку командира: ДБР виявило «співпрацю» військових на Буковині

У Чернівецькій області, яка потрапила в скандал з побиттям чоловіка у приміщенні ТЦК, викрили командира, який доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни робити капітальний ремонт у власному будинку.

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При цьому «бійці» справно отримували всі виплати у повному обсязі, включно із «бойовими» доплатами по 100 тис. грн кожному на місяць, повідомили у Державному бюро розслідувань.

Більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на Сході країни. Проте фігуранти домовилися між собою про «взаємовигідну» угоду. Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку.

Після низки обшуків і вилучення документації двох «ремонтників» було затримано.

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Один із затриманих ремонтників

Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426−1 Кримінального Кодексу), сержант та солдат — в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (частина 4 статті 409). Тож винахідливому командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, а сержанту та солдату — до 10 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше подібну схему фіктивної служби викрили на Прикарпатті — там капітан організував та забезпечив фіктивне проходження служби у ввіреному йому підрозділі для семи осіб, пов’язаних із місцевим футбольним клубом. Вони «служили» на посадах стрілків, санітарів, водіїв-електриків.

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