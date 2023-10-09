У Чернівецькому ТЦК розпочали службову перевірку після оприлюднення скандального відео з побиттям

У Чернівецькому ТЦК та СП, після побиття ухилянта з метою отримання від нього згоди на мобілізацію, розпочали службову перевірку.

Як повідомили у військкоматі, відео розповсюджується у соцмережах, але повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило.

У зв’язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події, яка відбулася 31.07.2022.

«Керівництво Чернівецького обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України і проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням ресурсу «Дорожній контроль», ТЦК та місцева патрульна поліція залучили кримінальника, який бив затриманого ухилянта з метою отримання від нього згоди на мобілізацію. Відео побиття, записане з камери спостереження, з'явилось у мережі Телеграм.

Працівники патрульної поліції та працівники ТЦК привезли хлопця у наручниках.

Далі особа у цивільному з кримінальною зовнішністю завдала затриманому удару головою в обличчя. Потім один з військових також завдав удару ухилянту. Після побиття затриманому хлопцю дали документи на підпис.

ДБР також розпочало досудове розслідування щодо побиття чоловіка у приміщенні Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У межах розслідування кримінального провадження вивчаються дії працівників центру комплектування та правоохоронців щодо застосування сили до громадянина. Тоді потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження.

Нагадаємо, подібний інцидент також стався на Львівщині. Там співробітники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.

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