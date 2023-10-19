Зберігаємо упаковки з продуктами правильно: як це радять робити вправні господині (відео)

Досвідчені господині впевнені, що в нинішні непрості часи харчові продукти повинні використовуватися економно і раціонально, для чого їх краще зберігати в герметичній, і при цьому зручній для користування упаковці.

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Для цього вони радять використовувати фабричну упаковку, в якій і були куплені продукти, але скласти її по-особливому.

Такий власноруч зроблений «конвертик» не розкриється і збереже сир чи інші продукти свжими довше.

До речі, експерти зазначають, що у поліетилені (для упаковки продуктів використовують лише спеціальний сорт цього матеріалу) краще зберігати фрукти, овочі, сир, рибу, м'ясо та копченості.

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А ось ковбаса, вершкове масло та інші жирні продукти у поліетиленовій упаковці швидко покриваються білим нальотом та стають слизькими і неапетитними. Для них більше підійше провощений папір чи поліетиленові судочки.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» порадили, де і як зберігати заготовки на зиму, якщо немає льоху.

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