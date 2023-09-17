Допоможе пралка: незвичний лайфхак по зберіганню продуктів на випадок блекауту

Українські енергетики запевняють, що ретельно готуються до зими. А більшість українців сподіваються, що майбутньою зимою не станеться довготривалих відключень світла, та про всяк випадок запасаються різними «хитрими ідеями» стосовно того, як обходитись без електрики.

Про один з таких лайфхаків пише «Телеграф» з посиланням на американське видання SlashGear.

Зокрема, йдеться про те, як зберегти довше їжу свіжою без холодильника за допомогою звичайної пральної машини.

Проблема збереження свіжої їжі без світла дійсно важлива під час довготривалих відключень електрики, оскільки холодильник швидко втрачає прохолоду, особливо коли на вулиці стоїть доволі значний плюс.

Допомогти може пралка. Якщо засипати барабан льодом і викласти на нього продукти, то вони зможуть довше залишатися свіжими. Металевий барабан допомагатиме утримувати прохолоду і також буде одразу вирішена і проблема із зайвою водою після танення льоду, машинка сама відразу зможе зібрати її і після вивести в каналізацію.

Особливо гарний цей лайфхак для тих, у кого пральня у підвалі та машинка до того ж знаходиться у найхолоднішій кімнаті будинку. Так вона зможе утримувати холод ще довше.

Раніше ми писали, як німецьким господиням вдається так прати білизну, що вона завжди виглядає як нова.

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