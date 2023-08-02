Стоятимуть довго: де і як зберігати заготовки на зиму, якщо немає льоха

Заготівлі на зиму під час війни — важливий аспект збереження харчової продукції «про запас». Однак якщо у вас немає льоху або іншого зручного місця для зберігання заготовок, не варто впадати у відчай.

В Мережі можна знайти кілька креативних способів, які дозволять зберегти заготовки.

Ось тільки деякі з них.

Шафи або комора

Якщо у вас є шафи або комора у вашій квартирі, вони можуть стати чудовим місцем для зберігання заготовок. Зверніть увагу: шафи повинні бути прохолодними, сухими та захищеними від сонячних променів. Також переконайтеся, що продукти зберігаються у герметичних контейнерах чи банках. Важливо, щоб у коморі не було зайвої вологи, дають пораду на відомому порталі.

Підвал або горище



Якщо у вас є доступ до спільного підвалу або горища, ви можете використовувати ці місця для зберігання заготовок. Переконайтеся, що продукти упаковані в герметичні контейнери або банки, щоб запобігти потраплянню вологи або комах.

Холодильник або морозилка



Холодильник та морозилка — ідеальні місця для зберігання деяких видів заготовок. Фруктові джеми, мариновані овочі та соки можуть бути збережені у холодильнику. До того ж деякі свіжі фрукти та овочі можна заморозити. Переконайтеся, що продукти упаковані в герметичні пакети або контейнери перед заморожуванням.

Правильне заморожування овочів і фруктів

Зберігання на стінах



Якщо у вас обмежений простір, можна використовувати вертикальні стелажі або полиці на стінах для зберігання заготовок. Це допоможе вам оптимізувати використання простору та дасть можливість побачити та легко дістати потрібні продукти.

Пластикові контейнери



Пластикові контейнери є відмінним засобом для зберігання заготовок, оскільки вони захищають продукти від повітря та вологи. Позначте кожен контейнер, що міститься і датою приготування, щоб легко знаходити потрібні продукти і контролювати термін придатності.

Вакуумні пакети



Вакуумні пакети — це ідеальне рішення для продуктів, які потрібно зберігати у сухому та герметичному стані. Вони допоможуть збільшити термін придатності заготовок та зберегти їх поживні властивості.

Тому можна вибрати будь-який з указаних способів і насолоджуватись заготовками восени чи зимою.

Але, звичайно, в усьому потрібно зберігати міру, щоб не прийшлося позбуватися «непотрібної» консервації навесні.

Нагадаємо, що відома кулінарка Тетяна Литвинова радить влітку побільше готувати варення, конфітюрів, закусок та салатів, наприклад, з болгарського перцю і помідорів.

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