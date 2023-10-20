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Сортуй сміття чи плати більше: в Україні збираються запровадити новий податок

10:47 20 жовтня 2023
Сміття

В Україні, де раніше для зменьшення шкідливих відходів ввели заборону на реалізацію певних видів пластикових пакетів, пропонують стимулювати підприємців, що займаються вивезенням сміття, сортувати його, а не просто вивозити на полігони.

Так, заступниця міністра захисту довкілля і природних ресурсів Вікторія Киреєва в інтерв'ю «Українському Радіо» зазначила, що в країні щороку утворюється більше 10 мільйонів тонн відходів, з яких лише незначний відсоток сортується і йде на переробку. За її словами, для вирішення проблеми сміття і було ухвалено рамковий Закон «Про управління відходами», який, зокрема, дає змогу чітко визначити: що переробляти, а що захоронювати.

«Зараз наша задача — щоб захоронення стало невигідним. А переробка, навпаки, приносила заробіток та інвестиції. Для цього є фінансові інструменти. І один із них — екологічний податок на захоронення відходів», — зазначила чиновниця та додала, що кожен з підприємців буде зобов`язаний переробити певну кількість сміття, а якщо не зробить цього, сплачуватиме великі штрафи.

Наразі міністерство разом з податковою та Мінфіном працює над відповідним проєктом закону.

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Нагадаємо, що в Європі вже давно сортують сміття, це роблять і самі громадяни, адже у населенних пунктах встановлені контейнери для різного типу відходів. Відповідальність за порушення правил несуть як компанії, що вивозять сміття, так і самі люди. Наприклад, в Німеччині за викинуті шпалери, ламінат, килимове покриття, лінолеум, плитку або цеглини об’ємом до 1 кубометра порушник повинен заплатити штраф від 100 до 410 євро, за більший обсяг стягується до 5000 євро.

Фото Pixabay

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