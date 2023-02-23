Штраф до 5 тисяч евро: що треба знати українцям про сортування сміття в Німеччині, щоб не втратити гроші

В країнах Євросоюзу, де зараз рятуються від війни більшість українських біженців, гостро стоїть питання екології. Там займаються перероблюванням та утилізацією сміття.

Зокрема, у Німеччині більша частина сміття відправляється на перероблювання або в компост, це дає можливість берегти природні ресурси й захистити навколишнє середовище. Крім того, для індустрії це додаткові кошти.

Кожне домогосподарство має самостійно розподіляти власні відходи та викидати в різні контейнери. Жителі великих міст Німеччині звикли бачити біля будинків чотири контейнери для сортування сміття. Для більшої зручності вони мають різне забарвлення. У кожен контейнер можна викидати лише один певний тип сміття.

Для мешканців сільської місцевості держава організовує служби збору відходів, але вони функціонують не щоденно, доведеться деякий час сміття зберігати в гаражі або підвалі, пише ukrainianingermany.de.

В Німеччині сортування сміття — це обов’язок кожного жителя. За неналежне сортування доведеться заплатити штраф, а саме повну оплату всіх додаткових витрат, які має понести сміттєпереробна фірма.

Якщо винного відразу не знайдуть, то за неправильне сортування сміття понесуть відповідальність всі мешканці. Для мешканців власних будинків доведеться подвоїти витрати на вивезення відходів. Окрім цього, неправильне сортування — це адміністративне правопорушення.

Кожна федеральна земля пропонує власні штрафи за неправильне сортування та поводження з відходами.

Наприклад, за неправильно викинуте побутове сміття (шкірку бананів або пакування від бургера) стягується штраф від 10 до 25 євро. В деяких містах з кінця жовтня минулого року штраф підвищився до 100 євро.

У Кельні не правильно викинутий недопалок, буде коштувати 50 євро, якщо мова йде про дитячий майданчик або парк — то 150 євро, в лісі — до 80 євро. Нелегальні відходи — штраф до 500 євро.

За викинуті в забороненому місці банки із залишками лаку, фарби або білила будуть коштувати порушнику 25−80 євро (все залежить від об’єму). При наявності у фарбі синтетичних речовин, які забруднюють навколишнє середовище і вимагають особливих умов утилізації, сума штрафу збільшується в рази.

Великогабаритне сміття, наприклад, старі меблі, вивозить спеціальна служба. Мешканці, які просто виставляють таке сміття на вулицю в Німеччині мають заплатити штраф від 50 до 150 євро за невеликі речі і від 100 до 300 євро за більші предмети.

Електроприлади можна віддати до спеціального приймального пункту безплатно, також їх зобов’язані прийняти і в магазині, так дрібну побутову техніку — безплатно, а якщо мова йде про холодильник або пральну машину, то тільки в обмін на придбання нового товару.

За спробу власника викинути холодильник в лісі потрібно буде заплатити від 100 до 300 євро. При наявності шкідливих речовин в одному з перелічених предметів, маєте заплатити до 2500 євро.

За викинуті шпалери, ламінат, килимове покриття, лінолеум, плитку або цеглини об’ємом до 1 кубометра порушнику повинен заплатити штраф від 100 до 410 євро. За більший обсяг стягується до 5000 євро.

Для тих хто не бажає утилізувати автозапчастини або шини, доведеться заплатити штраф від 80 до 200 євро, якщо їх не більше п’яти штук. У випадку коли кількість більша то до 510 євро.

Викинутий зламаний велосипед в недозволеному місці, колишньому власнику обійдеться від 20 до 80 євро, а розбитий мотоцикл — від 50 до 200 євро.

За викинутий великий залізний автохлам, потрібно сплатити штраф в розмірі від 100 до 1500 євро. За неодноразове порушення — доведеться сплатити до 5000 євро.

Прибирати «купки» за своїми домашніми улюбленцями під час прогулянок в спеціальний целофановий пакетик в Німеччині обов’язок кожного власника. Пакетики можна взяти безплатно в автоматах в парках, скверах або пішохідних зонах. Для порушників передбачений штраф від 10 до 100 євро залежно від «місця злочину».

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