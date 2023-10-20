Службовий роман та розрив стосунків: у листопаді у п'яти знаків зодіаку відбудуться зміни в особистому житті

Більшу частину останньої декади жовтня триватиме так званий коридор затемнень, який закінчиться 28 жовтня, після чого настане час «царювання» Скорпіона — період трансформацій та перероджень.

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Як пише Ukr.Media, протягом листопада після коридору затемнень відбуватимуться пост-події, які впливатимуть на долі всіх знаків зодіаку. Зокрема, під вплив потрапляє сфера відносин, адже 9 листопада відповідальна за неї Венера заходить на знак Терези, де з'єднується з Вузлом минулого. У багатьох людей може виникнути потреба повернути колишнє кохання: чи то для остаточного з'ясування відносин в суді, чи то перезапуску романтичних стосунків.

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Найяскравішою подією в цій сфері має стати 13 листопада, коли відбудеться поєднання Марса, Місяця та Сонця. Це може спричинити виникнення нових глибоких емоційних зв'язків. А 27 листопада, в повню, коли Сонце з'єднається з Марсом у Стрільці, може принести важливі рішення у союзах.

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Скорпіон

У вашому житті в листопаді може з'явитися новий і пристрасний шанувальник, причому з вашої роботи. Актуальні романи на службовому ґрунті, або з людиною зі сфери медицини, фінансів чи військової справи.

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Близнюки

Ви прояснюєте ситуацію у відносинах і може статися розставання, причому ваш партнер буде налаштований досить войовничо. А ви, швидше за все, будете готові відкрити новий розділ у своєму житті з легким серцем і якимись особистими матеріальними планами.

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Рак

У листопаді у вас може з'явитися нове захоплення, пов'язане з темою нерухомості та інтер'єрів. І саме на цьому ґрунті ви можете зустріти нову людину. Це буде яскравий флірт і пристрасть, яка миттєво виникає.

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Водолій

У листопаді ви можете ухвалити важливе рішення у відносинах, особливо якщо ваш партнер відхиляє розвиток стосунків або варіант народження дітей. Ви станете досить логічними і відстороненими від нього, орієнтуючись виключно на свої інтуїтивні потреби.

Телець

Ви можете зустріти нове кохання, причому ця людина буде фінансово дуже сильною і своєю появою у вашому житті блискавично підніме вам самооцінку. Ймовірно, що бажання розпочати зв'язок виходитиме від неї, вона навіть може натякнути вам про бажання шлюбу.

Раніше астрологи називали чотири знаки зодіаку, для яких з середини жовтня настав період, який дозволить до кінця поточного року кардинально змінити своє життя на краще.

Фото Pixabay

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