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«Самотність може бути тимчасовою»: Тіна Кароль у обтислій сукні звернулась до шанувальників

22:00 22 жовтня 2023
Тіна Кароль

Артистка, яка нещодавно здивувала урожаєм кабачків зі свого городу, поділилась із фоловерами новими фото. На них Тіна позувала у темній сукні к глибоким декольте та вишуканим макіяжем. До світлин зірка додала пост, де поміркувала про важливість і цінність самотності.

«П'єдестал — це самотність, але також самотність є п'єдесталом. Вона може бути джерелом натхнення і саморозвитку. Самотність може бути тимчасовою, але її користь і значимість залишаються незмінними у творчості», — написала Тіна Кароль.

Користувачі відразу ж засипали співачку компліментами.

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«Прекрасна та талановита Тіна!», «Дуже красиво і професійно, як завжди. Дякую, Тіна, Вам», — писали вони.

Проте знайшлись і ті, хто розкритикував звернення артистки та її образ.

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«Не треба ставити себе на п’єдестал. Не на часі. Принаймні, не тепер. Господь, Україна, а потім ми…» — додала Ярина Гот.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тіна Кароль розповіла світовому глянцю про війну: «Агресор не спить і робить проти нас свою підступну пропаганду».

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