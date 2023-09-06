«Агресор не спить і робить проти нас свою підступну пропаганду»: Тіна Кароль розповіла світовому глянцю про війну

Співачка Тіна Кароль, спільну пісню якої з американською композиторкою Даян Уоррен подали на «Греммі», знялася для світового глянцю та розповіла про війну в Україні. Артистка з’явилася на сторінках португальського VOGUE у рамках промо-компанії пісні «One Nation Under Love».

Тіна позувала в лаконічному чорному костюмі із жакетом та довгою спідницею українського бренду Santa Brands. Доповнила образ металевим корсетом також українського виробника Jean Gritsfeldt.

В інтерв’ю Кароль говорила про культурну дипломатію та про війну, яку розпочала на території нашої держави рф. Артистка каже, що своєю піснею хоче ще раз нагадати світові, що ми продовжуємо боротися.

«Пісня „One Nation Under Love“ з Дайан Воррен стала символом єдності довкола України на світовій арені, як у соціальному, так й у політичному плані. У музичному сенсі це складна пісня, вона вимагає потужного вокалу, музичної грамотності та здатності підтримувати вокальний тон від початку до кінця. Проте для мене це не лише цікавий творчий досвід, а й можливість поговорити зі світом про Україну, використати м'який, але відомий вплив культурної дипломатії. Ми маємо постійно пояснювати за кордоном, що Україна не є ворогом, що на нас напали та що це масштабне вторгнення в нашу державу — бо агресор не спить і робить проти нас свою підступну пропаганду», — сказала Тіна Кароль в інтерв'ю для Vogue Португалія.

Нагадаємо, Тіна Кароль нещодавно ледь не стала жертвою ворожого ракетного обстрілу у Чернігові. Напередодні влучання ракети у драмтеатр вона виступала там.

Нещодавно Коля Сєрга дорікнув Тіні Кароль, що вона обіцяла йому, але так і не доїхала на передові до захисників. Прихильники артистки заперечили слова музиканта та привели докази.

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