Справжня господиня: Тіна Кароль здивувала врожаєм кабачків з власного городу

Популярна співачка Тіна Кароль, яка нещодавно попередила українців про підлість пропаганди російського агресора, любить ділитися з шанувальниками приємними новинами про свого сина, успіхи на сцені та результати роботи на дачі.

Адже, як відомо, співачка має чималі сад та город на території свого домоволодіння у Зазим'ї під Києвом.

Там у Тіни ростуть огірки, помідори, яблука, груші та персики — ними вона хизувалася у своєму Instagram.

Оскільки вересень — місяць збору врожаю, то співачка вирішили показати, яка вона вправна господиня, й які великі кабачата вирощує.

У сторіз Кароль розмістила коротке відео, на якому оглядає ділянку.

«А кого я знайшла? Лалала, стережись!» — говорить у відео Тіна, поплескуючи кабачки.

Звичайно, врожай Тіни справив враження на фанатів, але оскільки в сторіз неможливо писати коментарі, то всі схвальні відгуки розміщувались тільки у фан-групах: «Неймовірно!», «Справжня господиня», «Молодець, Тіно», «Розумниця», «Вже можна готуватись до весілля — все вміє робити!»

Останній коментар певно, натякав, на чутки про те, що нещодавно Тіну заскочили з хореографом і учасником її балету Дмитром Жуком. Вони начебто гуляли по столиці, тримаючись за руки. Хай там що, але працювати на городі співачка дійсно вміє.

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