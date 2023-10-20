Заперечував існування України та називав війну «конфліктом»: справу митрополита УПЦ (МП) Павла передано до суду

В Україні завершили розслідування і передали до суду справу митрополита УПЦ (МП) Павла, якого нещодавно звільнили з-під варти. Про це повідомили в Службі безпеки України.

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«Служба безпеки завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт щодо настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя), який причетний до підривної діяльності проти України», — йдеться у повідомленні.

Так, за матеріалами СБУ, митрополит обвинувачується за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно);

- ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчинене службовою особою повторно).

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Санкції статей передбачають до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Як встановило слідство, митрополит неодноразово публічно заперечував існування України як суверенної держави. Також він називав російську збройну агресію проти України „громадянським конфліктом“, який триває з 2014 року. Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика. Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України», — повідомили в СБУ.

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Як писали «ФАКТИ», митрополиту УПЦ Павлу у серпні зробили операцію.

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