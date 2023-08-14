Термінова госпіталізація: метрополита Павла («Мерседеса») прооперували

Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень Києва у понеділок, 14 серпня.

Про це повідомив його адвокат Микита Чекман.

«Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!» — написав юрист.

Що саме сталося з митрополитом, він не повідомив.

Варто зауважити, що раніше Апеляційний суд Києва відхилив скаргу адвокатів та залишив Павла під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, що митрополит Павло 1 квітня 2023 року отримав підозру, оскільки виправдовував російську агресію в Україні. Зокрема, він радів захопленню Херсона та розповідав про «війну США та росії». Кримінальні провадження почали за фактами розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії росії. Від 1 квітня митрополит був під домашнім арештом. Лише у липні суд відправив його у СІЗО з правом внести заставу у розмірі 33 мільйонів гривень.

Заставу у розмірі 900 тисяч доларів за Пашу «Мерседеса» все ж вніс його адвокат Микита Чекман 7 серпня. А гроші на заставу збирали навіть у Лаврі — там встановили скриньки для пожертвувань. У СБУ наголосили, що внесення застави не вплине на розгляд справи: він усе одно носитиме електронний браслет і не зможе поїхати з села Вороньків Бориспільського району Київської області без повідомлення про це слідчого. Також він має з'являтися до правоохоронців і не може спілкуватися зі свідками.

135

Читайте нас у Facebook та Instagram