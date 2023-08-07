Митрополит УПЦ Павло вийшов на волю під заставу у 900 тисяч доларів

Митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя) звільнили з-під варти — за нього внесли заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень (близько 900 тисяч доларів). Про це повідомив його адвокат Микита Чекман, повідомляє Суспільне Новини.

За словами адвоката, близько тисячі людей «долучилися» до збору застави. Митрополит перебував у СІЗО з 14 липня.

Тим часом, на Вінничині до 5 років позбавлення волі засуджено очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП). Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури очільника Тульчинської єпархії УПЦ (МП) засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його визнано винним у посяганні на територіальну цілісність, діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, порушенні рівноправності громадян, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України (ч. 2 ст. 109, ч. 1 ст. 110, — ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 436−2 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Так, прокурор у суді довів, що у січні 2022 року митрополит, керуючись проросійськими ідеологічними мотивами, розмістив на вебсайті єпархії авторську статтю про панівну роль «московського патріархату» у православному християнстві та заперечення самостійності ПЦУ. Матеріал поширювався в Інтернеті, у тому числі після повномасштабного вторгнення рф на територію України.

«Також очільник єпархії зберігав на власному комп’ютері пропагандистські листівки для подальшого розповсюдження серед громадян. Під час слідчих дій було вилучено друковані та електронні проросійські матеріали. Згідно з висновком експертизи, вони містять заклики до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування збройної агресії рф проти України, визнання правомірною окупації нею українських територій та заклики до насильницької зміни конституційного ладу», — повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Як писали «ФАКТИ», в середині липня суд змінив запобіжний захід митрополиту УПЦ (МП) Павлу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою. Йому дали право внести заставу у розмірі понад 33 мільйони гривень. Але митрополит сказав, що в нього стільки грошей немає.

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