Передостання неділя місяця, 22 жовтня, дуже добре підходить для вирішення найбільш актуальних проблем, вважають астрологи.

В той же час сьогодні не варто займатися паралельно кількома справами, щоби не погіршити якість результату. Також при бажанні можна прокачати навички комунікації і налагодити нові зв'язки та знайомства, впевнені фахівці.

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Овен

Намагайтеся тримати себе в руках. Важливо зберігати хоча б видимість спокою та керуватися здоровим глуздом. Зараз не час давати волю емоціям і робити якісь важливі вчинки під впливом моменту. Перш ніж взятися за якусь нову справу, порадьтеся з союзниками та перевіреними помічниками, заручіться підтримкою людей, які близькі вам за духом; велика ймовірність, що допомога вам незабаром буде потрібна.

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Сприятливий день для початку навчання, розширення світогляду, будь-яких занять, що дозволяють отримати корисні навички. Під кінець дня у Овнів можливі романтичні сюрпризи.

Телець

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Цей прекрасний день порадує вас і добрими новинами, і новими можливостями. Буде шанс взятися за справу, яка вас давно цікавила, і досягти перших успіхів. Не є винятком приємні знайомства, проте варто мати на увазі, що сьогодні вам подобається багато хто, а ось заслуговують на симпатію і довіру далеко не всі.

Тельцям можна вирушати в поїздки, як заплановані, так і несподівані — у будь-якому разі вони складуться вдало. Друга половина дня — сприятливий час для оздоровчих, косметичних, профілактичних процедур: вони будуть особливо ефективними.

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Близнюки

Сприятливий плідний день. Ви проявляєте цілеспрямованість і наполегливість, тому досягаєте значних успіхів. Щоправда, і сил для цього потрібно чимало; бажано іноді робити паузи для відпочинку, утримуватися від надмірностей і не перевіряти організм на міцність.

День добре підходить Близнюкам для того, щоб відмовитися від шкідливих звичок і мати корисні. Плідною буде будь-яка співпраця, а якщо вашими помічниками стануть близькі за духом люди, то спільні справи виявляться ще й дуже приємними.

Рак

Ви досягаєте успіху завдяки вмінню ладити з людьми, знаходити спільну мову з тими, хто зовсім не схожий на вас, не поділяє ваших цілей та поглядів на життя. Можна обговорювати важливі питання, немає сумнівів, що вдасться знайти рішення, яке влаштовує всіх. День обіцяє цікаві знайомства, які можуть одержати приємне романтичне продовження, якщо ви цього захочете.

День сприятливий із погляду фінансів. Рішення, що стосуються грошей та угод, виявляються вдалими. На багатьох Раків чекають вдалі незаплановані покупки.

Лев

Ви енергійні та кмітливі, тому здатні видалити будь-які перешкоди зі свого шляху. Людям, які спробують завадити вам здійснити задумане, можна лише поспівчувати. Ви з усім чудово справляєтеся самі, але все ж таки не відмовляєтеся від допомоги, коли її пропонують близькі — і це йде на користь відносинам.

Майте на увазі, що не в усіх справах вдасться відразу досягти потрібного результату, і не нервуйте, якщо доводиться чекати. День підходить Левам для занять спортом та активного відпочинку, а також для фізичної праці. Ви знаходитесь у чудовій формі і можете не побоюватися перевтоми.

Діва

Не турбуйтеся через дрібниці. Труднощі не виключені, але вони будуть дрібними і незначними, так що ви швидко впораєтеся, якщо збережете спокій. Можна пошукати нових помічників та союзників: знайдуться люди, на яких можна покластися, до того ж із ними буде дуже приємно мати справу.

Дівам не бажано обговорювати важливі питання, особливо що стосуються роботи та фінансів. Друга половина дня — чудовий час для розваг, відпочинку, неформального спілкування.

Терези

Сприятливий день для вирішення складних та важливих завдань, пошуку відповідей на питання, які останнім часом не давали спокою вам та вашим близьким. Вдається розібратися в тому, що раніше здавалося незрозумілим, зробити правильні висновки та визначитись із планом подальших дій. Можливі вигідні угоди, ділове чуття не підводить представників знаку.

Ймовірне отримання інформації, яка незабаром стане в нагоді, допоможе уникнути помилок і хибних кроків. Успіхи Терезів вселяють повагу оточуючим, а проєкти зацікавлять людей, з якими цікаво та приємно мати справу.

Скорпіон

Не нервуйте. Цей день набагато вдалий і плідний, ніж може здатися на перший погляд. У багатьох представників знака буде можливість зайнятися якоюсь дуже цікавою, хоч і непростою справою — не проґавте її. Рутина втомлює більше звичайного, вирішення одноманітних завдань швидко набридає; дочекайтеся другої половини дня: вона дасть приємні сюрпризи, дозволить реалізувати творчий потенціал.

У Скорпіонів можливі непорозуміння, пов'язані з грошима. Небажано обговорювати плани щодо фінансів, майна, інвестицій. У коханні пощастить тим, хто готовий проявити ініціативу.

Стрілець

Чудовий плідний день. Буде можливість досягти всіх поставлених цілей, вирішити питання, які останнім часом не давали спокою, реалізувати творчі плани. Важливо діяти і не сидіти склавши руки, навіть якщо вам здається, що обставини складаються не надто сприятливі: ви знайдете спосіб досягти свого.

Можливі приємні фінансові сюрпризи, цінні подарунки. Стрільці не проґавлять можливості порадувати близьких, допомогти їм, якщо в цьому виникне потреба. Можливі незаплановані подорожі.

Козоріг

Насичений та неоднозначний день. Не все виходить у Козорогів так, як хотілося б, але ви справляєтеся з будь-якими труднощами і домагаєтеся свого. Однак варто мати на увазі, що сьогодні вірними та оптимальними можуть бути рішення, що лежать на поверхні, і часом не потрібно довго ламати голову, щоб зрозуміти, як діяти.

Непоганий день для спілкування, можливі приємні знайомства та зустрічі з людьми, за якими ви останнім часом нудьгували. Вечір — слушний час для відвідування світських заходів: ви справите гарне враження на тих, кому давно хотіли сподобатися.

Водолій

Легкий та приємний день, події якого порадують багатьох представників знаку. Буде нагода поспілкуватися з цікавими та незвичайними людьми, вони надихнуть вас на якісь важливі вчинки, незвичайні творчі проєкти. Ви із задоволенням фантазуєте, але не витає в хмарах, зберігаєте здоровий глузд і практичність, тому багато ваших починань виявляються успішними.

Водоліям вдасться навести лад у сімейних справах, допомогти близьким розібратися з проблемами, що накопичилися. Ваш будинок буде особливо гостинним та затишним, не дивно, що друзі захочуть зазирнути на вогник і затриматися допізна.

Риби

День обіцяє багато цікавого. Він підходить для активного відпочинку, поїздок та прогулянок, занять спортом. Ви відчуваєте приплив енергії, перевтома та нездужання вам не загрожують. Навіть якщо доводиться займатися кількома справами одночасно, ви нічого не забуваєте, не плутаєте, не відчуваєте втому.

У деяких Риб з'являться чудові ідеї, реалізація яких дозволить значно збільшити доходи та зміцнити свої професійні позиції. Вечір підходить для обговорення важливих питань. Про рішення, ухвалені в цей час, не доведеться шкодувати.

Також варто нагадати, що за Східним гороскопом 22 жовтня — День Небесного Бика Тауруса, який отримав своє ім'я завдяки сузір'ю на небосхилі.

Бик вражає своєю естетикою та вишуканістю, легко відмовляється від того, що не має справжньої цінності, незалежно від інших думок. Якщо виникає потреба розробити довгострокову стратегію, він справляється з нею на високому рівні завдяки своєму терпінню і вишуканому смаку.

Люди, які народилися в цей день, з великим задоволенням беруться за комерційні справи — але тільки за умови, що все відбувається в межах закону.

Крім того, для багатьох українців назва TAURUS набула символічного значення, адже так зветься авіаційна крилата ракета великої дальності, яку нам обіцяє надати Німеччина з метою знешкодження Керченського мосту.

Ще один момент: дехто з жителів села вважають, що від такого синоніму слова «бик», як «бугай» походить назва «бугі-вугі», і весело стрибають на святах під таку музику.

Втім, складання плейлистів більше залежить не від зірок на небі, а від вподобань хазяїв та гостей вечірки.

«Цього дня ваша родина буде вам на допомогу у всіх справах, навіть якщо ви цього не очікували. Це робить ваше життя щасливішим і легшим», — радять знавці Східної астрології.

Раніше «ФАКТИ» писали, що життя готує несподівані приємні сюрпризи для 5 знаків Зодіаку до кінця року, а до 1 січня залишилося всього 70 днів!



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