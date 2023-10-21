В передостанню суботу місяця, 21 жовтня, зірки обіцяють представникам більшості знаків Зодіаку сприятливий день у плані розширення кола своїх знайомств, вважають астрологи.

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Деякі люди можуть отримати дуже цікаву ділову пропозицію, яку потрібно приймати без довгих роздумів. Крім того, самотнім представникам суспільства вдасться відшукати своє кохання, або почати новий роман, певні фахівці.

Овен

Відповідний день для відпочинку, цікавих поїздок, відвідування розважальних заходів. Дещо гірше справа з роботою: вам важко зосередитися, не завжди вдається змусити себе займатися нудною, але важливою справою. Однак Овни зможуть впоратися із собою та вирішать усі проблеми.

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Зустрічі з діловими партнерами пройдуть непогано, якщо ви не чинитимете на них тиск, не допустіть фамільярностей і легковажних висловлювань. Приділіть особливу увагу своєму зовнішньому вигляду: якщо він буде бездоганним, ви справите найкраще враження.

Телець

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Ви впевнені у своїх силах і не боїтеся труднощів. Такий настрій дуже доречний на роботі: з вирішенням професійних завдань ви справляєтеся відмінно. Однак прислухатися до порад все ж таки варто, особливо коли їх дають люди, які досягли успіху саме в тій сфері, в якій ви робите перші кроки.

Тільцям, які займаються оформленням документів та вирішують юридичні питання, сьогодні варто бути уважнішими, оскільки тут ймовірні помилки. Можливі приємні знайомства, які можуть одержати романтичне продовження. Ви чудово знаєтеся на людях, даруйте своє розташування лише тим, хто цього заслуговує.

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Близнюки

Прекрасний день, дуже насичений та цікавий. Ви беретеся за справи з непідробним ентузіазмом, і успіх не змушує на себе чекати. У багатьох Близнюків з'являються надійні помічники та впливові союзники, які незабаром стануть справжніми друзями. Вдасться покласти край конфліктам та розбіжностям, налагодити стосунки з тим, з ким ви раніше не знаходили спільної мови.

Однак будьте обережні з людьми, які не скупляються на компліменти і легко дають обіцянки — ці особи підведуть вас саме тоді, коли ви найменше цього чекатимете.

Рак

День обіцяє успіх саме у тих справах, які для вас особливо важливі. Однак не варто думати, що перемоги будуть легкими: вам доведеться багато зробити. Будьте рішучі, не бійтеся труднощів (а якщо все ж таки боїтеся, намагайтеся поводитися так, щоб оточуючі про це не здогадалися), розраховуйте на свої сили, а до допомоги союзників вдавайтеся лише тоді, коли вони пропонують її самі.

З'являються хороші ідеї, їх реалізація започаткує зміни на краще. У Раків можливі вдалі поїздки, далеко від дому не виключені приємні знайомства, зустрічі з однодумцями.

Лев

Сприятливий день для спілкування, важливих переговорів, публічних виступів. Ви говорите вагомо і переконливо, легко завойовуєте довіру слухачів, перетворюєте на своїх союзників навіть тих, хто нещодавно всі ваші ідеї приймав у багнети. Можливі вигідні угоди, ділові пропозиції, від яких ви не захочете відмовлятися.

З домашніми справами ви справляєтеся швидко, вони не здаються нудними. Друга половина дня порадує Левів приємними романтичними сюрпризами, вдалими збігами. У цей час добре приймати гостей.

Діва

Підтримка союзників допоможе досягти успіху, але отримати її буде не так просто. Намагайтеся зберігати спокій під час обговорення спірних питань, уникайте конфліктів. До середини дня краще уникати ризикованих жартів: велика ймовірність, що їх сприймуть неправильно.

Вам подобається вирішувати складні завдання, знаходити відповіді на питання, з якими інші не впоралися. А ось відпочивати у багатьох Дів виходить погано: представники знака просто не можуть розслабитися, навіть на якийсь час забути про робочі проблеми.

Терези

Вдалий день для того, щоб спробувати втілити в життя сміливі ідеї. Ділове чуття буде дуже гострим, багато Терезів зможуть перетворити давнє хобі на джерело доходів або знайти високооплачуване застосування своїм талантам. Можливі приємні сюрпризи, несподівані подарунки. Нагадають про себе давні ділові партнери — від них можна очікувати цікавих пропозицій.

Час розширити кругозір, почати вчитися чогось нового, поспілкуватися з людьми, чий досвід може стати вам у нагоді. Прислухайтеся до порад старших родичів.

Скорпіон

Починається день чудово. Варто використати першу його половину, щоб досягти раніше поставленої мети, вирішити термінові питання, провести важливі зустрічі. Поступово ділова активність йде на спад, і чим ближче вечір — тим вища ваша потреба у відпочинку, ледарстві, безтурботному проводженні часу.

У другій половині дня Скорпіонам буде помітно легше порозумітися з чоловіками, ніж з жінками. Чоловіки стануть надійними союзниками, підтримають вас у багатьох починаннях, поділяться хорошими ідеями і порадують відмінними новинами.

Стрілець

Сприятливий день для справ, які потребують творчого підходу. За вирішення складних завдань ви беретеся з непідробним ентузіазмом, не боїтеся брати на себе відповідальність і не лінуйтеся докладати зусиль. Потрібна обережність під час укладання угод: багато Стрільців переоцінюють свої можливості, пов'язують себе фінансовими зобов'язаннями, які потім буде важко виконати.

Добре складаються невеликі подорожі. Також день підходить для того, щоб планувати серйозні подорожі, складати та обговорювати маршрут, оформляти потрібні документи, купувати все необхідне.

Козоріг

День суперечливий і не позбавлений труднощів, проте немає сумнівів у тому, що ви чудово впораєтеся з вирішенням усіх проблем, отримаєте відповіді на важливі питання, не проґавте можливість зміцнити свої професійні позиції та щось змінити на краще в особистих відносинах.

Для багатьох представників знаку цей день буде пов'язаний із отриманням нагороди за раніше зроблену роботу чи подяку від тих, кому Козороги колись надали важливі послуги. Буде можливість домовитися про спільну діяльність з людьми, чиї досвід та знання давно вселяють вам повагу.

Водолій

Сприятливий день для спілкування з друзями, колегами та однодумцями. Можна обговорювати спільні справи, способи досягнення цілей, важливих всім. Буде шанс вирішити проблеми, які тривалий час заважали вашому професійному зростанню; якщо ви зараз зосередитеся і проявите наполегливість, то зможете подолати відразу кілька перешкод.

У Водоліїв можливі грошові надходження, зокрема значні. Заплановані покупки будуть вдалими, від спонтанних придбань поки що краще утриматися. Небажано також давати гроші у борг.

Риби

Чудовий плідний день. Багато представників знака відчують приплив сил, зрозуміють, що здатні досягти великих успіхів. Можна братися за складні та заплутані справи, діяти самостійно, не чекаючи допомоги та підтримки. Ви зберігаєте впевненість у своїх силах, навіть якщо не все йде так, як було задумано, тому хвилювання та переживання не відволікають вас від справ.

Друга половина дня — слушний час у Риб для прогулянок і поїздок, зміни обстановки, а також спілкування з людьми, з якими ви давно не бачилися.

Також зазначимо, що за Східним гороскопом 21 жовтня — день Водяного Щура, але частіше його називають днем Щурика-Трубадурика. Справа в тому, що на початку 70-років минулого сторіччя в деяких країнах Азії був дуже популярним радянський мультик «Пригоди Бременських музикантів», а також його герої Трубадур та Принцеса.

Після успіху мультфільму будь-яку людину, яка брала в руки гітару і могла зіграти два-три акорди для друзів чи знайомих, стали називати «трубадурами». А так як багато відомих в регіоні музикантів народилося 21 жовтня, то і сам день став Днем Щурика-Трубадурика.

Вважається, що люди, які народилися в цей день, мають неабиякі артистичні здібності та заслуговують на повагу своїми талантами, гумором і відданістю.

Сьогодні варто приділити увагу навколишньому світу — несподіваний самоаналіз може приносити користь. Також передбачається можливість отримання нагороди або підвищення, якщо ви вміло проаналізуєте стратегію компанії та представите свої висновки керівництву.

Принагідно нагадаємо, що золота осінь принесе золотий гаманець чотирьом знакам зодіаку.

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