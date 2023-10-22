Смерть на блокпосту: на в’їзді в Київ знову збили військового

В ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП — автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.

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Про це повідомили в Національній поліції України.

«Поліція Києва розслідує ДТП, у якій загинув військовослужбовець. Подія сталась сьогодні вночі близько 00:30 на блокпосту при вʼїзді до столиці. Водій автомобіля Honda скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер», — йдеться в повідомленні.

На місці трагедії

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Як стало попередньо відомо, водій, керуючи автомобілем їхав в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування.

«У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події», — додали в поліції.

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Керманича автомобіля слідчі вже затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Прилад „Драгер“ показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані», — підкреслили в поліції Києва.

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Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що 25 липня на блокпосту поблизу станції метро «Святошин» водій автомобіля Volkswagen скоїв ДТП. Внаслідок аварії один військовослужбовець загинув на місці, іншого госпіталізували у лікарню, ще одного військовослужбовця лікарі оглянули на місці. Аварія трапилась під час комендантської години. А 25 травня водій автомобіля Lexus ES350 рухався проспектом Берестейським в Києві, повз блокпоста, де збив на смерть 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Пізніше з'ясувалося, що за кермом був суддя Макарівського райсуду Київської області Олексій Тандир. На даний момент суддя Тандир перебуває під вартою.

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