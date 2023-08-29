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Сумно відомого суддю Тандира нарешті усунули від вчинення правосуддя

14:54 29 серпня 2023
Олексій Тандир

Вища рада правосуддя тимчасово усунула від скоєння правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, обвинуваченого у скоєнні п'яної смертельної ДТП у Києві 26 травня, яке коштувало життя військовослужбовцю Національної гвардії Вадиму Бондаренко.

Як повідомляє прес-служба Ради, рішення було схвалено 29 серпня за результатами розгляду відповідного клопотання заступника генпрокурора.

Відповідно до рішення ВРП, усунення є тимчасовим — до набрання законної сили вироком суду або закриттям кримінального провадження стосовно Тандира.

«Вища рада правосуддя тимчасово усунула від скоєння правосуддя суддю Макарівського райсуду Київської області Олексія Тандира у зв'язку із притягненням до кримінальної відповідальності до набрання законної сили вироком суду або закриттям кримінального провадження за звинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення», — йдеться у повідомленні прес-служби.

До цього Вища рада правосуддя санкціонувала арешт судді.

Нагадаємо, у середині липня у Державному бюро розслідувань офіційно підтвердили, що в момент наїзду на військовослужбовця служитель Феміди був п'яний. Іншою експертизою встановлено, що підозрюваний їхав за кермом автомобіля на момент ДТП зі швидкістю 100 км/година (максимальна швидкість авто на під'їзді до блокпоста складає 5 км/година. До того ж все сталося за 5 хвилин до початку комендантської години).

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