Венсан Кассель вперше з'явився на публіці з новою дівчиною

Відомий французький актор Венсан Кассель підтвердив чутки про новий роман. Обранкою 56-річної кінозірки стала 27-річна бразильська модель Нара Баптіста. Венсан весело провів з красунею час на пляжі в Ріо-де-Жанейро 20 жовтня і виклав у себе в Instagram купу фото.

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Кассель давно вже не виявляв таку радісну активність у соцмережах. Приблизно півроку тому актор розлучився зі своєю другою дружиною, моделлю Тіною Кунакі. Ні він, ні вона не коментували це, проте видалили фото один одного зі своїх сторінок. Їхній шлюб тривав п'ять років.

Наразі, згідно з інсайдерами, подружжя готується до офіційного розлучення. Нагадаємо, у квітні 2019 року у них народилася донька Амазонія.

Венсан Кассель і Тіна Кунакі були одружені п'ять років

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І ось тепер Венсан знову сяє від щастя. Він та його нова кохана не приховують взаємних почуттів. Баптіста ніжно цілує та обіймає Касселя.

Венсан і Нара не приховують почуттів

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На знімках Нара демонструє свою приголомшливу фігуру у сміливому коричневому бікіні. Венсан теж виглядає чудово.

Нова кохана кінозірки 27-річна бразильська модель Нара Баптіста

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Серію пляжних знімків Кассель коротко підписав так: «Просто хотів бути щасливим… І я щасливий».

Нара залишила свій коментар: «Amore».

Венсан Кассель знявся у величезній кількості популярних фільмів, включаючи «Квартиру», «Доберман», «Необоротність», «Багрові річки», «Дванадцять друзів Оушена», «Чорний лебідь», «Джейсон Борн».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про появу нової зіркової пари — підтвердилися чутки про роман Бредлі Купера і Джіджі Хадід.

Між тим Аль Пачіно розлучився з подругою, яка три місяці тому народила йому дитину.

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