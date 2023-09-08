Не склалося: Аль Пачіно розлучився з подругою, яка три місяці тому народила йому дитину

Згідно з численними повідомленнями, подруга Аль Пачіно Нур Альфаллах подала заяву на аліменти. Журнал People з'ясував, що вона просить про фізичну опіку над їхнім сином Романом. У юридичних документах 29-річна Альфаллах вимагає, щоб 83-річний Пачино «розумно відвідував» їхню 3-місячну дитину.

Нур, випускниця Кінематографічної школи Артагрі при Університеті Південної Каліфорнії та продюсер, попросила надати лауреату премії «Оскар» спільну юридичну опіку, яка дозволила б йому брати участь у прийнятті важливих рішень щодо їхньої дитини, включаючи медичний догляд та освіту.

Конкретна сума аліментів не була зазначена в документації, але відповідно до законодавства Каліфорнії дохід кожного з батьків повинен бути встановлений насамперед, перш ніж видавати розпорядження про аліменти.

Альфаллах також просить суд про те, щоб судові витрати та будь-які витрати, пов'язані з цією справою, оплачував Аль Пачіно.

Згідно з повідомленнями, добровільна заява про батьківство була підписана обома сторонами за шість днів до народження Романа. VDOP — це «урядова форма, яку двоє батьків можуть підписати для створення законних батьківсько-дитячих відносин між дитиною та батьком» і «часто підписується в лікарні при народженні дитини, але може бути підписана пізніше».

Документ підписали Аль Пачіно та сторонній свідок.

Водночас у середу знаменитий актор та Альфаллах були помічені на вечері у Chateau Marmont у Лос-Анджелесі з іншою парою, повідомляє джерело. Пара прибула разом і насолоджувалася суспільством один одного. Ймовірно, Аль Пачіно та Альфаллах вирішили розлучитися без скандалу.

Чутки про їхній роман з'явилися у квітні 2022 року. Минулого року кілька джерел повідомили, що пара насправді таємно зустрічалася після пандемії.

Аль Пачіно має 33-річну доньку Джулі Марі від його колишньої подруги Джен Таррант. У нього також є 22-річні близнюки Антон та Олівія від актриси Беверлі Д'Анджело, з якою він зустрічався з 1997 по 2003 рік.

Нагадаємо, АльПачіно сумнівався в тому, що є батьком дитини Нур Альфаллах і наполягав на тесті ДНК.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що зірка Голлівуду Хеллі Беррі нарешті офіційно завершила процес розлучення з Олів'є Мартінесом, на що знадобилося сім років.

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