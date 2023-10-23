ЗСУ ліквідували майже 900 окупантів, 12 танків та 25 артсистем, — Генштаб

Розпочалася шістсот сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі цілі.

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За інформацією Генштабу, протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області.

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На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Надії та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Хромове, Іванівське, Андріївка, Дружба Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де українськими воїнами відбито 24 атаки ворога.



На Шахтарському та Запорізькому напрямках наші захисники відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви Донецької області та Вербового, Роботиного Запорізької області.

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Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ знищено 4 артилерійських засоби противника.

Завдяки ефективній роботі наших військових, ворог втратив:

Як зазначають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), російський наступ на Авдіївку зіткнувся з тими ж труднощами, що й український під Запоріжжям.

Просування рф на цей час не досягло помітних результатів. Штурм росіян 19−20 жовтня закінчився невдачею, російським війська вдалося трохи просунулися на схід від Первомайського (це в 11 км від Авдіївки).

Російські військові блогери пишуть, що Авдіївка сильно укріплена та захищена мінними полями, дрони та високоточна зброя ускладнюють маневри бронетехніки.

Поки що росія продовжує направляти додаткові війська на Авдіївську ділянку фронту, додають експерти ISW. Але ЗСУ стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.

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