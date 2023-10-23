37.46 / 38.10 39.81 / 40.62
Київ: +13
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Атака на Одещину: Сили ППО збили 9 «шахедів»

8:16 23 жовтня 2023
дрони

В ніч на 23 жовтня росіяни знов атакували Одеську область. Силами ППО було збито дев'ять «шахедів».

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини.
Дрони заходили на удар переважно з моря. Дев'ять «шахедів» було збито на Одещині, ще один — на Вінничині.

Зазначається, що уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.

Нічна атака тривала понад 3,5 години.

РЕКЛАМА

У Повітряних силах уточнили, що атака на Україну, крім «шахедів», також була здійснена керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

«Ракету Х-59 застосовано з літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено.

РЕКЛАМА

Як повідомляли «ФАКТИ», українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а також б'ють по тилах окупантів у Херсонській області. На Куп’янському та Авдіївському напрямках українські воїни відбивають численні атаки росіян.

471

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Чарівний день для трьох знаків Зодіаку: кому пощастить в дзеркальну дату 23.10.23

Toyota RAV4

Не купуйте, щоб не жалкувати: названо дві найгірші моделі бренду Toyota за останні 10 років

драгер

«Розвод» із драгером на державному рівні: як «непомітні» зміни в законодавстві дозволяють штрафувати водіїв на 17 тисяч грн

військовий

Забирати від онуків на фронт не будуть: юрист роз'яснила важливу деталь щодо мобілізації пенсіонерів

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту