Атака на Одещину: Сили ППО збили 9 «шахедів»

В ніч на 23 жовтня росіяни знов атакували Одеську область. Силами ППО було збито дев'ять «шахедів».

Про це повідомили Сили оборони Півдня.



Ворог спрямував дрони-камікадзе з кримського мису Чауда по припортовій інфраструктурі Одещини.

Дрони заходили на удар переважно з моря. Дев'ять «шахедів» було збито на Одещині, ще один — на Вінничині.

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Зазначається, що уламками збитого дрона було пошкоджено дах складської будівлі об'єкта припортової інфраструктури в Одеському районі. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Люди не постраждали.

Нічна атака тривала понад 3,5 години.

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У Повітряних силах уточнили, що атака на Україну, крім «шахедів», також була здійснена керованою ракетою Х-59 та безпілотником невстановленого типу.

«Ракету Х-59 застосовано з літака Су-34 з повітряного простору ТОТ Запорізької області, безпілотник не встановленого типу імовірно був запущений з північного кордону», — йдеться у повідомленні.

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Завдяки успішній бойовій роботі зенітних ракетних підрозділів, мобільних вогневих груп, авіації Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, усі повітряні цілі було знищено.

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Як повідомляли «ФАКТИ», українські військові продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а також б'ють по тилах окупантів у Херсонській області. На Куп’янському та Авдіївському напрямках українські воїни відбивають численні атаки росіян.

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