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Ізраїль підтвердив, що дозволив в’їзд гуманітарної допомоги з Єгипту до Гази

14:22 23 жовтня 2023
гумдопомога з Єгипту до Гази

Ізраїль дозволив в'їзд гуманітарної допомоги в сектор Газа через Єгипет на прохання адміністрації Байдена, який днями зустрівся з Нетаньяху, передає The Times of Israel.

«На прохання американської адміністрації та відповідно до інструкцій політичного ешелону, гуманітарна допомога від Організації Об'єднаних Націй, що містить лише воду, харчові продукти та медичне обладнання, була доставлена в південну частину сектора Газа через контрольно-пропускний пункт Рафах в Єгипті», — йдеться в повідомленні Координатора урядової діяльності на територіях (COGAT).

Там додали, що все обладнання було перевірено ізраїльськими службами безпеки перед в'їздом в Газу.

Джерело в оборонному відомстві заявило, що Ізраїль дозволить ввезення продовольства, води й медикаментів — але не палива — в південну частину Гази з Єгипту для палестинського цивільного населення і тих, хто евакуювався звідти, за умови, що вони не потраплять до угруповання ХАМАС.

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«Будь-яка інша спроба постачання, яка не буде скоординована і схвалена Ізраїлем, буде зірвана», — попереджає джерело.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України.

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