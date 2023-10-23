Ізраїль підтвердив, що дозволив в’їзд гуманітарної допомоги з Єгипту до Гази

Ізраїль дозволив в'їзд гуманітарної допомоги в сектор Газа через Єгипет на прохання адміністрації Байдена, який днями зустрівся з Нетаньяху, передає The Times of Israel.

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«На прохання американської адміністрації та відповідно до інструкцій політичного ешелону, гуманітарна допомога від Організації Об'єднаних Націй, що містить лише воду, харчові продукти та медичне обладнання, була доставлена в південну частину сектора Газа через контрольно-пропускний пункт Рафах в Єгипті», — йдеться в повідомленні Координатора урядової діяльності на територіях (COGAT).

Там додали, що все обладнання було перевірено ізраїльськими службами безпеки перед в'їздом в Газу.

Джерело в оборонному відомстві заявило, що Ізраїль дозволить ввезення продовольства, води й медикаментів — але не палива — в південну частину Гази з Єгипту для палестинського цивільного населення і тих, хто евакуювався звідти, за умови, що вони не потраплять до угруповання ХАМАС.

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«Будь-яка інша спроба постачання, яка не буде скоординована і схвалена Ізраїлем, буде зірвана», — попереджає джерело.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України.

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