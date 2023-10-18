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Жертвами нападу на Ізраїль стали 23 громадянина України: озвучено нові дані про загиблих іноземців

16:57 18 жовтня 2023
Атака на Ізраїль

Внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. За кількістю загиблих іноземних громадян Україна на другому місці (після США). Це випливає з даних МВС Ізраїлю. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Однак речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що це приблизна статистика МВС Ізраїлю. Також наголосив, що наразі не може підтвердити ці дані, адже має лише інформацію від МЗС України про гибель 13 громадян України.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що українців не було серед заручників, захоплених бойовиками ХАМАС в Ізраїлі. Днями у Румунію з Ізраїлю евакуйовано ще 155 громадян України, в основному — жінки та діти.

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