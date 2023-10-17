Байден летить до Нетаньяху: Ізраїль запросив екстрену військову допомогу на 10 млрд доларів

У вівторок, 17 жовтня, стало відомо, що уряд Ізраїлю, де різко загострилася ситуація на кордоні з Ліваном, звернувся до США з проханням про виділення екстреної військової допомоги на суму 10 млрд доларів. Про це повідомила американська газета The New York Times (NYT) з посиланням на три обізнані джерела.

Лідер демократичної більшості в Сенаті (верхня палата Конгресу США) Чак Шумер заявив виданню, що законодавці обговорюють надання Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ракет для системи ППО «Залізний купол», 155-мм артилерійських боєприпасів, високоточних бомб і комплектів JDAM для перетворення звичайних авіабомб на високоточні.

NYT підтвердила інформацію, яка прозвучала раніше, про те, що Білий дім готує єдиний пакет, у якому допомога Ізраїлю буде пов'язана з допомогою Україні та Тайваню. Тепер, як стверджує видання, до цього ж пакета адміністрація президента Джо Байдена додала кошти на зміцнення американо-мексиканського кордону. Радники глави держави вважають, що такий пакет має високі шанси на те, щоб Конгрес затвердив його без зволікань.

Очікується, що 18 жовтня президент Байден особисто прилетить до Ізраїлю для зустрічі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

Як заявив напередодні на пресконференції в Тель-Авіві держсекретар США Ентоні Блінкен, ізраїльська влада повідомить Байдену про мету і стратегію своїх воєнних дій проти бойовиків терористичного угруповання ХАМАС, а також про те, як ЦАХАЛ має намір проводити операції, «щоб мінімізувати втрати серед цивільного населення сектору Газа та забезпечити доставку гуманітарної допомоги мирним жителям Гази так, щоб вона не опинилася в руках ХАМАС».

«Президент дізнається від прем'єр-міністра Ізраїлю, що тому необхідно для захисту свого народу, і продовжить роботу з Конгресом щодо задоволення цих потреб», — сказав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль відмовив Україні в дозволі на офіційний візит Володимира Зеленського в країну.

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