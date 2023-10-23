«Хлопчик прогулює школу?» Злата Огнєвіч збентежила шанувальників новим кліпом

Співачка Злата Огнєвіч, яка недавньою композицією намагалася надихнути багатьох жінок полюбити себе, відчувши власну силу, здається, досягла мети — принаймні, відносно себе.

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В своєму новому (певно, гумористичному) ролику вона з'являється радісною, усміхненою, та ще й в компанії дуже молодого красивого блогера.

Хлопець дарує Златі квіти, одягає на неї свою кофту, проводжає додому, а потім … пропонує залишатися друзями. І просить повернути йому кофту.

«Розпис завершено», — написала Огневич під відео.

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Багато хто з українців зауважили, що не зовсім зрозуміли, про що саме ролик. Хлопець дає дівчині кофту (хоча вона в куртці), при цьому сам залишається у футболці.

Також відзначили, що юнак аж занадто молодий для співачки (хоча це, певно, справа лише цих двох людей). Головне — щоб він не прогулював школу.

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«Злата дуже класно виглядає для своїх 37 років; Чи не ясна суть відео?; Я думав, зараз Злата свою куртку дасть, дитинку зігріти…; Хлопчик в школу ходить?; І що ваше відео пропагує? Поступок не пацанський», — пишуть у мережі.

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Врешті-решт коментатори дійшли висновку, що в ролику все гармонійно: співачка — справжня красуня, виглядає на 10 років молодшою. Тому «вікова прірва» між героями відео не здається надто глибокою.

Крім того, Злата часто стикалася зі зрадою людей, яких сама обирала, то чому б їй не пофантазувати, і не показати колишнім, що у неї все добре. А що «хепі-енду» знову не вийшло, то нічого страшного — в Києві хватає симпатичних блогерів, то чому б не здійснити ще одну спробу? Головне — що співачка повірила в себе і свою жіночу силу.

Нагадаємо, учасник другого сезону шоу «Холостячка» психолог Роман Свечкоренко, який на шоу був фаворитом Злату Огневич, нещодавно одружився на блогерці Валерії. Весілля зіграли в Радомишлі. Як відомо, на проєкті Злата обрала Андрія Задворного, з яким стосунки не склалися.

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