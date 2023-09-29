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Злата Огнєвіч показала, як полюбити себе та позбавитись комплексів

11:59 29 вересня 2023
Злата Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч, яка різко відповіла хейтерам, показала, як полюбити себе та позбавитись комплексів. Про це вона заспівала у новій композиції «Полюбила». Артистка сподівається, що цей трек надихне багатьох жінок і змусить відчути свою власну силу.

Ця робота стала незвичною для Злати, вона вперше зачитала реп. У кліпі вона здирає із себе написи з комплексами: дурепа, ніяка, слабка летять геть. «Полюбила я себе, полюбила я. Полюбила я себе, більше не твоя», — співає Огнєвіч.

Раніше співачка багато говорила про прийняття себе та зосередження на внутрішній силі.

Також «ФАКТИ» писали про поповнення в родині Злати Огнєвіч. Її рідна сестра народила сина. Співачка розповіла, що відчуває, коли бачить маленького племінника Марка, та наскільки сама готова до материнства.

В мережі тим часом обговорюють особисте життя артистки. Їй приписують роман з шеф-кухарем та телеведучим Євгеном Клопотенком.

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