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Події

В Одеській області застрелився депутат: що відомо

16:03 23 жовтня 2023
Чоловік із пістолетом

Цього літа в Києві у своєму кабінеті застрелився полковник СБУ, який залишив передсмертну записку керівництву спецслужби. Схожий випадок стався і на Одещині, де рахунки з життям звів депутат від партії «Довіряй справам»

Як повідомляє «Думська», депутат Шабовської сільської громади Василь Тимофєєв застрелився у своєму будинку, залишивши передсмертну записку. У ній він просить нікого не звинувачувати в тому, що сталося.

За даними видання, депутат вистрілив собі у голову зі стартового (можливо переробленого) пістолета.

Відомо, що загиблому 51 рік. Він — мешканець міста Шабо. Поліція відкрила провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою «самогубство».

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Нагадаємо, що у Тернополі молодий оперативний працівник, заступаючи на чергування, отримав зранку табельну зброю, після чого закрився у кабінеті та вистрілив у себе. Він був госпіталізований у тяжкому стані.

Фото Pixabay

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