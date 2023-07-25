У Тернополі молодий поліцейський вистрілив у себе прямо у відділку поліції

В Україні на робочому місці застрелився військовослужбовець.

Надзвичайна подія сталася у Тернополі 24 липня. Чоловік вистрілив у себе з табельної зброї. Колеги знайшли його з пораненням та викликали швидку медичну допомогу, повідомляє «Файне місто».



Як з'ясувалося, 21-річний оперативний працівник, заступаючи на чергування, отримав вранці табельну зброю. Після цього чоловік зачинився в кабінеті і вистрілив у себе. У важкому стані його ушпиталили.

Начальник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко заявив, що ніхто замовчувати нічого не буде.

«Чому так сталось, ми дамо оцінку, коли вивчимо всі обставини. Цим займаються зараз ДБР, прокуратура. Ми надаємо допомогу цьому, щоб з обставинами розібрались якомога швидше і прозоро, щоб нічого не замовчували», — заявив начальник поліції.

Наразі обставини, за яких трапилась трагедія, з’ясовують слідчі ДБР і прокуратура.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Полтавській області суд виніс вирок капітану, який застрелив рядового у військовій частині. У червні 2022 року офіцер пострілом з автомата випадково вбив солдата. Його визнали винним й засудили до п'яти років, зобов'язавши виплатити сім'ї потерпілого моральну шкоду в розмірі 400 тисяч гривень.

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