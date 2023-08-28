Залишив передсмертну записку Малюку: у Києві застрелився полковник СБУ

В Україні в останній час сталося кілька гучних самогубств. Після того, як у Хмельницькому застрелився 19-річний юнак, в Києві у своєму робочому кабінеті застрелився полковник Служби безпеки України Дмитро Бакаєв. Він працював заступником начальника управління спецзв’язку. Про це пише «Телеграф» з посиланням на власні джерела у СБУ. За їх словами, фіцер убив себе в голову з табельного пістолета Макарова ще 25 серпня.

Поряд із тілом було знайдено передсмертну записку у вигляді рапорту, адресовану голові СБУ Василю Малюку. У ній Бакаєв пояснює своє рішення тиском з боку керівництва. Воно, зокрема, нібито проявлялося у вигляді нестатутних взаємовідносин.

Наразі слідство встановлює мотиви самогубства, допитано вже кілька співробітників СБУ.

Тим часом у пресслужбі СБУ журналістам повідомили, що обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України.

«Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування», — розповіли правоохоронці.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Тернополі молодий поліцейський вистрілив у себе прямо у відділку поліції.

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