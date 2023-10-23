Українське МОН продовжує лихоманити від кадрових рішень. Так 19 травня 2023 року голова відомства Оксен Лісовий призначив двох заступників: Андрія Сташківа та Михайла Винницького.

РЕКЛАМА

І мало не одразу мережу сколихнув скандал довкола одного з топпризначенців. Адже щойно громадськість дослідила біографії чиновників, виявилося: принаймні один із них має неабиякий досвід не лише у науковій сфері, а й у питаннях, пов’язаних із особистим збагаченням. Йдеться про Михайла Вінницького, чия діяльність на попередньому місці роботи ознаменувалась корупційною справою.

Що ж приховує замміністра Віннницький? Чи справді заступник Оксена Лісового має кримінальний шлейф? І чи відреагує Кабмін на такий бекграунд топпосадовця, який здатен кинути тінь на репутацію цілого урядового відомства? Розбирались журналісти-розслідувачи «СтопКору».

З 2014 до 2020 року Вінницький був у МОН радником трьох міністрів та очолював секретаріат НАЗЯВО — Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Орган відповідає за якість вищої освіти, акредитацію освітніх програм та моніторинг вишів.

РЕКЛАМА

Саме у НАЗЯВО довкола Михайла Вінницького спалахнув гучний корупційний скандал.

У 2020−2021 роках, коли пан Вінницький очолював секретаріат НАЗЯВО, він влаштував собі у службове підпорядкування дружину Марту і неодноразово преміював її.

У липні 2021 року НАЗК надіслало до Агентства припис з вимогою звільнити (або перевести на інше місце роботи) одного з подружжя порушників.

РЕКЛАМА

Суд першої інстанції визнав Вінницького винним у порушенні, проте чиновник ініціював від імені НАЗЯВО зустрічний позов про начебто відсутність складу злочину. Проте й апеляція вирішила справу не на користь посадовця. Кінцевий вердикт у справі засвідчує: вину посадовця — доведено. Однак справу таки закрили — через недотримання часових рамок.

Хоча тепер виходить, що Винницький таки виконав припис, адже отримав підвищення й перейшов з НАЗЯВО до Міністерства освіти. При цьому сам очільник відомства Оксен Лісовий назвав публікації ЗМІ про корупційне порушення заступника «дискредитацією».

РЕКЛАМА

«На Михайла намагаються повісити ярлик корупціонера, перекручуючи та маніпулюючи фактами», — написав міністр у фейсбуці.

Але інформація, яку журналісти дізнались з державних реєстрів нерухомого майна, відкриває низку цікавих фактів, що, ймовірно, доповнюють корупційний пазл.

У власності родини Винницького є преміальний позашляховик — сірий Volvo XC90. Вартість подібного авто в офіційному салоні Volvo стартує від 2,2 млн грн. Крім того, Михайло з родиною мають дві квартири у самому серці Києва — на вулиці Нижній Вал, що на Подолі. Обидві оселі вони придбали у 2015 році. Також, згідно з даними реєстрів, дружина Винницького є власницею чималого будиночку під Києвом, який, вочевидь, подружжя збудувало не дуже давно.

Як пишуть ЗМІ, чиновник може мати й інше джерело доходу — власний бізнес. За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, Михайло Винницький є співзасновником Виставкового центру «Експо Плаза», статутний капітал якого сягає майже 150 мільйонів гривень. Та найцікавіше, що його діловими партнерами згідно інформації з відкритих реєстрів є Ігор Колгатін, експомічник нардепа Грановського. Це — той самий Олександр Грановський, який наразі фігурує у кримінальній справі щодо незаконного заволодіння міжнародним аеропортом «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.

І «вишенька на торті»: заступник міністра освіти досі може мати громадянство двох країн. Нагадаймо, Михайло Винницький народився в Канаді, до України переїхав у 2003 році, а у 2019-му указом 5-го президента України Петра Порошенка отримав українське громадянство.

Тож виявилось, що окрім сумнівних компаньйонів і методів заробляння родинних статків, варто пильніше придивитись і до виїздів Михайла Вінницького за кордон. Так, у 2020 році при перетині держкордону він надав паспорт громадянина саме Канади, хоча за рік до цього вже отримав український. А в Україні подвійне громадянство заборонене законом.

Усі ці факти сам Михайло Вінницький пояснювати відмовляється, на дзвінки та листи журналістів він не відповідає, а в Міністерстві освіти, відповіли, що пан заступник міністра перебуває у відрядженні. Причому де саме та на який період — ніхто не знає.

Наразі «СтопКор» вже готує звернення до правоохоронних органів та Кабінету Міністрів, аби ті також дали свою оцінку виявленим порушенням. А ми продовжимо вивчати ознаки корупції у діях топкерівництва Міносвіти.

549

Читайте нас у Facebook та Instagram