Компанії BlaBlaCar та Busfor, які належать французькій Comuto SA та продовжують працювати в Україні та рф, сплатили до російського бюджету 118,3 млн рублів у 2022 році. Це еквівалентно 58 «шахедам», якими рф атакує Україну. Про це йдеться у розслідуванні «РБК-Україна».

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«У 2022 році BlaBlaCar в росії отримала прибуток у майже 340 млн рублів, а також збільшила дохід в 1,7 раза у порівнянні з 2021 роком. Російська Busfor теж збільшила дохід у 2022 році у 1,6 раза — до 149,1 млн рублів… Тобто сумарний прибуток обох російських структур Comuto SA, в яких єдиний директор Олексій Скоробогатов (в низці джерел вказується ще й віцепрезидентом BlaBlaCar), склав майже 270 млн рублів. Французькі журналісти у своєму розслідуванні напряму звинуватили засновника BlaBlaCar у тісних зв’язках з російським бізнесом та владою», — йдеться у розслідуванні «РБК-Україна».

Як пише видання, міжнародна система бронювання у сфері туризму Amadeus IT Group, яка так само продовжує працювати в двох країнах, сплатила до держбюджету країни-агресора у 2022 році податків та внесків на суму 110,8 млн руб.

«Маркетплейс з продажу зображень Shutterstock (США) теж продовжує отримувати дохід в росії та дозволяє заробляти росіянам: за 2022 рік компанія сплатила 77,2 млн руб. до бюджету рф», — йдеться у розслідуванні.

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За оцінками редакції, загалом ці три компанії сплатили у 2022 році близько 306 млн рублів ($ 5,1 млн) податків до бюджету держави — спонсора тероризму. Це сума, яка може профінансувати близько 5000 артилерійських пострілів по українських військових, це 150 іранських дронів, які щодня руйнують Одещину, Миколаївщину, Харківщину, Дніпропетровщину та інші області.

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Також компанії не є гарантовано безпечними щодо персональних даних українців. Низка експертів виказали ймовірність злиття інформації російській владі та спецслужбам, йдеться у розслідуванні РБК.

Наприклад, послугами сервісу BlaBlaCar у різних країнах користується близько 100 млн людей, з них 8 млн — українці. Автобусні поїздки за онлайн-системою GDS продаються як через окремий сайт Busfor, так і через BlaBlaCar як інтегруючу платформу. Станом на 2019 рік автобусний сервіс об’єднував рейси понад 7000 перевізників, щомісячно ним користувалсяя 7 млн пасажирів.

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Національне агентство з питань запобігання корупції поки не включило компанії BlaBlaCar, Busfor та Shutterstock до переліку міжнародних спонсорів. Їхній статус у рейтингу KSE Institute «вичікують».

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