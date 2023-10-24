Гени можуть сприяти ожирінню: як запобігти набору зайвої ваги

Гени можуть суттєво впливати на ймовірність ожиріння людини. Деякі люди успадковують гени, які роблять їх більш сприйнятливими до набору ваги. Доктор Крішнамохан, клінічний директор CARE Hospitals, пояснив, що з ожирінням пов'язані різні гени, які можуть впливати на два аспекти, пише https://indianexpress.com.

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На його думку, деякі люди мають генетичні варіації, які призводять до сповільненого метаболізму, що полегшує їм набір зайвої ваги. Наприклад, надмірна жирова тканина може призвести до змін в експресії генів, що потенційно може погіршити проблему.

Гени можуть впливати на те, як наш організм регулює відчуття голоду й ситості, впливаючи на споживання їжі. Важливо відзначити, що, хоча гени можуть створювати передумови для ожиріння, вони взаємодіють з факторами навколишнього середовища.

Крім того, неправильне харчування та відсутність фізичних вправ можуть призвести до епігенетичних змін, які впливають на експресію генів. Це створює петлю зворотного зв'язку, яка може посилити ожиріння.

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Обирайте дієту, багату на фрукти, овочі, цільні зерна та нежирні білки. Обмежте споживання оброблених продуктів, солодких напоїв та продуктів з високим вмістом жиру. Займайтеся регулярною фізичною активністю. Поєднуйте вправи для серцево-судинної системи та силові тренування, щоб підтримувати здорову вагу та м'язову масу.

Забезпечте собі достатню кількість якісного сну, оскільки недосипання може порушити регуляцію апетиту та метаболізм, радять лікарі. Хронічний стрес може призвести до переїдання. Включіть у свій розпорядок дня методи зняття стресу, такі як медитація, йога або глибоке дихання. Проконсультуйтеся з медичними працівниками щодо регулярних обстежень та рекомендацій з контролю ваги.

Пам'ятайте, що профілактика ожиріння — це шлях довжиною в життя, і важливо підходити до нього комплексно, враховуючи як генетичні, так і екологічні фактори.

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Раніше фітнес-тренер Юрій Попко розповів про баланс у харчуванні для тих, хто прагне схуднути та тримати нормальну вагу.

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