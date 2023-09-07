Раз на день — крупи, макарони, картопля в мундирах: експерт про баланс у харчуванні

Кожен четвертий українець живе з ожирінням згідно з дослідженнями, які були проведені в 2019 року. Чоловіків з зайвою вагою на 6% більше, ніж жінок. Українці витрачають на їжу майже половину своїх доходів, хоча ймовірно ця цифра значно більша. Можливо варто тоді задуматись, що ми кладемо у рота за свої гроші. Й викинути з нашого раціону «харчове сміття», пояснює фітнес-тренер та консультант з харчування Юрій Попко, який розповідав, як без проблем втратити зайві сантиметри.

«Заберіть з меню цукор і продукти, які його містять. До прикладу: сік ананасовий 100% - там 21 ложка чайна з гіркою цукру! А що казати про людей, які п'ють напої, додаючи цукор, тоді ще закусити булочкою/тістечком та купити пакет соку? У них половина раціону буде складати цукор, це в перспективі погано впливає на здоров’я. Норма 50 г цукру на добу й та буде перешкоджати схудненню через погане насичення організму даними продуктами, а також через постійно підвищений рівень глюкози в крові.

Також табу — це випічка та практично усе з білого борошна, тобто усі рафіновані продукти, ковбаси, сосиски, та інші напівфабрикати, фастфуд (чіпси, картопля фрі, сухарі), солодкі води і соки, кетчупи, дешеві майонези і т.д.

Забираємо алкоголь, залишаємо тільки вино червоне сухе і щоб не бути сектою на свята можна інколи щось міцнішого, але не щодня літр пива під фільм. Алкоголь також калорійний.

Пункт, про який забуваємо — вода. Вона покращує травлення, живить шкіру, бадьорить, пришвидшує метаболізм, що якраз нам необхідне при схудненні й це також здорові суглоби. Орієнтуйтесь по спразі і кольору сечі, яка в ідеалі повинна бути прозорою.

Складні вуглеводи — це те, що дає силу, насичує — це глюкоза і клітковина. Це — крупи майже усі, тільки не швидкого приготування та макарони-паста твердих сортів, хліб з нешліфованого борошна грубого помолу, овочі".

Змініть підхід до приготування, викиньте в смітник чавунні старі, обгорілі пательні, порослі нагаром в сантиметр.

«Взагалі мінімізуйте смаження, якщо інколи смажите, то використовуйте пергамент, якщо вже олія, то рафінована соняшникова, можна оливкову, а краще — топлене масло, або кокосове. А так то використовуйте для м'яса і риби пательню гриль, також запікайте в духовці, тушкуйте, варіть, парте. В багатьох людей меню радянське: картопля, вареники, пельмені, деруни, олів'є, шуба, все смажене, жирне. Правильно розподіляйте білки, жири і вуглеводи, клітковину.

Раз на день: крупи, макарони, картопля в мундирах охолоджена та білкове щось в кожному прийомі (яйця, сир, м'ясо нежирне, риба) і клітковини (овочі/салати) побільше. А тоді вже їжте, що хочете. Жир можете не додавати спеціально, бо з білкових продуктів ви і так за день наберете свою норму жирів".

Нагадаємо, тренерка та співавторка книжок про їжу Аніта Луценко привела таблицю, виходячи з якої можна визначити, наскільки ваш показник ІМТ (індекс маси тіла) відповідає нормам.



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