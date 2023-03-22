Картопля, банани та горіхи: чому від цих продуктів не варто відмовлятися тим, хто намагаєтеся схуднути

Можливо, є кілька продуктів, які ви подумки вносите до списку «не їсти», якщо маєте мету схуднути. Але замість того, щоб відмовлятися від них, можете їсти в рамках здорового та збалансованого харчування, пише eatingwell.com.

Авокадо має погану репутацію через велику кількість калорій та жирів, які він містить. Але хороша новина полягає в тому, що смачний авокадо може та має бути частиною вашого здорового раціону. Третина середнього авокадо містить 3 грами харчових волокон, а також ненасичені жирні кислоти, які втамовують голод. Авокадо — один з небагатьох плодів, що містить корисні ненасичені жири, які пов'язані зі здоров'ям серця та підтриманням ваги. Опубліковане в журналі Nutrients спостережне дослідження 2019 року за участю понад 55 000 осіб показало, що ті, хто їв авокадо, були менш схильні до набору ваги протягом дослідження тривалістю від чотирьох до одинадцяти років. Дослідники пояснюють це вмістом в авокадо клітковини, яка сприяє відчуттю ситості та виробленню у кишківнику корисних гормонів, що можуть позитивно впливати на вагу та апетит. Єдиний мінус — авокадо не містить багато білка. Тому його варто поєднувати з такими джерелами білка, як квасоля, сочевиця, яйця.

Горіхи калорійні, але існує безліч досліджень, які доводять, що вони є важливою частиною здорової дієти. Так, вживання фісташок сприяє зниженню ваги та знижує кров'яний тиск. Горіхи містять поживну речовину, яка робить їх ідеальними для контролю ваги, — ненасичені жири. Включіть жменю горіхів у свій раціон як перекус або використовуйте їх як добавку до салатів, вівсянки чи навіть супів. Якщо ви віддаєте перевагу горіховому маслу, обирайте те, що зроблене лише з горіхів і солі.

Незалежно від того, чи ви любите білу картоплю, чи солодші сорти, додавання її у раціон допоможе досягти ваших цілей у харчуванні. Одна середня картоплина містить 151 калорію та близько 12% добової норми клітковини. Солодка картопля багата на вітамін А, а біла — на калій, електроліт, важливий для кров'яного тиску. Обидва види картоплі також містять стійкий крохмаль, тип вуглеводів, який не піддається перетравленню і пов'язаний зі зниженням рівня лептину, гормону, що підвищує апетит. Крім того, дослідження, опубліковане в журналі Nutrients у 2020 році, показало, що вживання картоплі допомагає пригнічувати апетит. Тож насолоджуйтеся універсальним крохмалистим овочем, щоб підтримувати здорову вагу.

Через захоплення низьковуглеводною дієтою фрукти часто отримують погану репутацію. Але дієтологи рекомендують з'їдати дві порції фруктів на день тим, хто дотримується здорового способу життя. Бльшість фруктів є чудовим джерелом клітковини, яка допомагає підтримувати відчуття ситості та захищає від хронічних захворювань. Дослідження також виявили, що регулярне вживання фруктів обернено пропорційно пов'язане з ожирінням. Наприклад, банани містять стійкий крохмаль, який може допомогти вам споживати менше калорій в цілому.

Раніше «ФАКТИ» давали рецепт смачного десерту, який можна їсти навіть тим, хто дотримується суворої дієти.

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