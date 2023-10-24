Пенсії у листопаді: хто може розраховувати на підвищення у 987 гривень

Через труднощі, які створила розпочата російськими загарбниками війна, з початком листопада не очікується підвищення суми пенсійних виплат в Україні. Про це нагадує видання «На пенсії».

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Ледь не єдиним варіантом «підвищення» пенсій можна вважати надбавки, які отримують пенсіонери, які досягли певного віку. Такі надбавки розраховуються щомісяця в автоматичному режимі і додаються до пенсії:

70 — 74 роки — 300 грн,

75 — 79 роки — 456 грн,

80 і старше — 570 грн.

Різновидом такого «збільшення» розміру пенсії стане і доплата за особливими обставинами. Наразі вона складає 40% прожиткового мінімуму, і становить 837 грн. Її можуть отримати:

пенсіонери 80 років і старші, які проживають самі;

пенсіонери, які не в змозі забезпечувати себе самостійно, якщо вони не мають працездатних родичів;

люди, які потребують особливого догляду.

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Також можуть бути враховані особисті обставини пенсіонера. Наприклад, якщо з ним живе неповнолітня дитина, то можлива надбавка 150 грн на місяць. Тобто, разом такий пенсіонер може отримати 987 гривень надбавки до пенсії.

В інших аспектах розмір виплат залишається незмінним: мінімальна пенсія — 2 093 грн, середня пенсія — 5 311 грн.

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Без змін залишиться і пенсія по інвалідності. На її розмір впливає група, призначена комісією, вік людини і величина її вікових пенсійних виплат. Наразі люди з інвалідністю в Україні отримують:

I група — 2 300 грн;

ІІ — ІІІ групи (непрацюючим) — 2 100 грн;

ІІ — ІІІ групи (працюючим) — 2 093 грн.

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Тому більшості пенсіонерів залишається чекати наступного року, коли в березні повинна відбутися масштабна індексація пенсій. Незалежно від неї, розмір мінімальної пенсії зросте на 268 гривень до 2 361 гривні.

Крім того, наступного року буде впроваджено систему пенсійних балів, яка допоможе регулювати розмір виплат надалі.

Раніше «ФАКТИ» докладно писали про те, як зміняться соціальні виплати у 2024 році.

Фото: Pixabay

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