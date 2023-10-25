Готували серію потужних вибухів: у Києві знешкодили агентурно-бойову групу ФСБ

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала у Києві «розконсервовану» агентурно-бойову групу фсб. До її складу входило троє осіб, які готували серію потужних вибухів на українських об’єктах військового управління.

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Серед пріоритетних «цілей» агресора були підрозділи Генерального штабу ЗСУ та Міністерства оборони, а також їхні запасні командні пункти, констатують у спецслужбі.

Для вчинення диверсій фігуранти планували застосувати до 10 дронів, які спеціально обладнали саморобними вибуховими пристроями.

Вилучені знаряддя вбивства

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Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження і коли зловмисники перейшли до активної фази підготовки диверсій, затримали їх.

Вже встановлено, що групу сформував ще у 2018 році кадровий співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби фсб, залучивши до її складу мешканців Києва і Чернігова. Після вербування були переведені у режим «очікування» до початку повномасштабного вторгнення рф.

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Кожен з учасників російської агентурно-бойової групи мав свою спеціалізацію у проведенні розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора. Так, один з них виготовляв саморобні вибухові пристрої, інший — відповідав за переобладнання «цивільних» безпілотних літальних апаратів в ударні дрони.

Лабораторії ж для виготовлення вибухівки та «модернізації» безпілотників були облаштовані за місцями проживання фігурантів.

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Ще одна учасниця ворожої групи безпосередньо управляла дронами. Для отримання відповідних навичок у березні цього року на Київщині жінка пройшла курси з підготовки операторів БПЛА.

Диверсантку вчили працювати з FPV-дронами

Навесні цього року фігуранти приступили до відслідковування місць базування підрозділів Сил оборони на території столичного регіону.

Наразі на підставі зібраних доказів ворожим поплічникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, що днями також було затримано учасників антиукраїнського «підпілля», яке наводило ракети та керовані авіабомби рф на житлові будинки Херсона.

Фото СБУ



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