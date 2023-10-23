СБУ знешкодила антиукраїнське «підпілля», яке наводило ракети та керовані авіабомби рф на житлові будинки Херсона

Служба безпеки викрила чергових російських посібників. В результаті спецоперації в Херсоні нейтралізовано підпільний осередок російської фсб.

Затримано всіх трьох учасників ворожої групи, що коригували артилерійські та ракетно-бомбові удари по місту.

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«За їхніми координатами наприкінці вересня цього року окупанти вщент зруйнували в обласному центрі два приватних житлових будинки та ще п’ять пошкодили. Внаслідок ворожого обстрілу близько 10 мирних жителів отримали травми різного ступеня тяжкості», — повідомили у спецслужбі.

За даними слідства, організатором та керівником місцевого антиукраїнського підпілля був колишній підприємець, який після захоплення міста перейшов на бік ворога.

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Тоді він влаштувався «майстром» до окупаційної «Херсонської залізниці рф», де проводив технологічні роботи для руху ешелонів з військовою технікою країни-агресора.

Працюючи на загарбників, їхній поплічник потрапив у поле зору російської фсб, яка невдовзі завербувала його.

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Після звільнення міста зрадник на деякий час «заліг на дно», але згодом вийшов на дистанційний зв’язок зі своїм «куратором» з тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини і отримав від нього завдання.

За вказівкою агресора він створив власну групу інформаторів, до якої залучив двох проросійськи налаштованих мешканців обласного центру.

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Один з них під час захоплення міста брав участь у зйомках постановочних сюжетів пропагандистів російського «РИА Новости».

Після створення ворожої групи її учасники приступили до визначення координат компактної забудови та проживання громадян на території Херсона.

Також їх цікавили основні пункти базування та маршрути переміщення Сил оборони у місті та на його околицях.

Отримані відомості передавали агресору через анонімні месенджери.

Наразі керівнику ворожої групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Два його спільники підозрюються за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила на Дніпропетровщині зрадника, який працював на кремлівського «воєнкора» Татарського.

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