Водій не впорався з кермуванням: в центрі Києва авто влетіло в людей на зупинці

В Києві на вулиці Велика Васильківська сталася ДТП — водій автівки наїхав на перехожих. Внаслідок чого травми різного ступеня тяжкості отримали дві людини, повідомили в столичній поліції.

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За інформацією правоохоронців, водій автомобіля Toyota Avensis не впорався з керуванням та вилетів на тротуар, у результаті чого здійснив наїзд на двох перехожих, які стояли на зупинці.

Водій пройшов перевірку на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер, результат якого показав, що керманич був тверезий.

Потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, наразі медики надають їм необхідну допомогу.

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«За даними фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Вирішується питання щодо повідомлення водієві про підозру. Досудове розслідування триває. Поліція встановлює всі обставини та механізм вчинення автопригоди», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 22 жовтня на в'їзді у Київ водій автомобіля Honda на смерть збив військового на блокпосту. Порушником виявився приватний адвокат. Під час аварії, як зазначили в поліції, водій був тверезим.

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