Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: стало відомо, хто був за кермом автомобіля-вбивці

Водій автомобіля Honda, який на смерть збив військового на блокпості на в'їзді в Київ у ніч на неділю, 22 жовтня, виявився адвокатом.

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Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

«Уночі 22 жовтня в Дніпровському районі міста Києва 45-річний приватний адвокат, керуючи автомобілем Honda, на блок-посту скоїв наїзд на 47-річного військовослужбовця ДФТГ (добровольче формування територіальної громади, — Авт.). У результаті пригоди військовослужбовець загинув», — розповіло виданню джерело.

Зазначимо, що зранку в неділю, 22 жовтня, соцмережі вибухнули новиною — на блокпості в Києві знову збили військового, він загинув. Вже пізніше в поліції підтвердили те, що смертельна аварія дійсно сталася. При чому водій Honda збив військового, коли різко загальмував, тому ще не побачив іншу машину через туман. Через це він опинився на іншій, крайній смузі, де і збив військового. Під час аварії, як зазначили в поліції, водій був тверезим.

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Додамо, що це вже третій подібний випадок з травня.

Фото Поліції Київської області

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