Максимов із «Дніпром-1» обіграв у Полтаві свою колишню команду: відеоогляд матчу УПЛ

У середу, 25 жовтня, відбувся перенесений матч 1-го туру чемпіонату України з футболу, в рамках якого київське «Динамо» зазнало другої поразки поспіль.

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Чемпіонат України. Перенесений матч 1-го туру

«Ворскла» (Полтава) — «Дніпро-1» — 2:3 (Степанюк, 40, 90, з пенальті — Філіппов, 5, Гуцуляк, 42, 53). Юніорські склади — 1:3.

Поєдинок у Полтаві був принциповим для наставника «Дніпра-1» Юрія Максимова, який упродовж майже трьох років, з листопада 2019-го по червень 2022-го, очолював саме «Ворсклу». Гра, що проходила під зливою, вийшла результативною. Гості відкрили рахунок уже в дебюті зустрічі після жахливої помилки захисника полтавців Корнієнка, який подарував м'яча Філіппову на підступах до свого штрафного майданчика. Господарям вдалося відігратися, коли Степанюк влучним ударом головою замкнув навіс із правого флангу (перший пропущений м'яч спортклубівців за останні чотири матчі або 429 хвилин ігрового часу), але буквально в наступній атаці дніпряни знову вийшли вперед після результативного пострілу Гуцуляка з меж штрафного майданчика. Незабаром після поновлення гри той же Гуцуляк ефектно завершив швидку контратаку, оформивши «дубль», а на останній хвилині ігрового часу ворсклянин Степанюк реалізував пенальті. Утім, часу до завершення матчу залишалося занадто мало, тож «Дніпро-1» здобув п'яту поспіль перемогу в УПЛ та зрівнявся за набраними очками з донецьким «Шахтарем».

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Становище команд:

1. «Кривбас» — 23 очки (11 матчів);

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2. «Полісся» — 22 (11);

3. «Шахтар» — 21 (10);

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4. «Дніпро-1» — 21 (10);

5. «Рух» — 19 (10);

6. «Чорноморець» — 19 (11);

7. «Динамо» — 15 (8);

8. «Колос» — 15 (11);

9. «Ворскла» — 13 (11);

10. «Оболонь» — 12 (11);

11. «Металіст 1925» — 11 (10);

12. «Олександрія» — 9 (11);

13. «Зоря» — 9 (9);

14. ЛНЗ — 9 (11);

15. «Верес» — 6 (10);

16. «Минай» — 4 (11).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олег Кожушко («Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»).

Додамо, що у 12-му турі УПЛ будуть зіграні наступні матчі: «Кривбас» — «Дніпро-1», «Колос» — «Динамо», «Зоря» — «Полісся», «Рух» — «Олександрія» (28 жовтня); «Минай» — «Верес», ЛНЗ — «Оболонь», «Ворскла» — «Металіст 1925» (29 жовтня). Матч «Чорноморець» — «Шахтар» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» знайшов нового тренера-іноземця, який раніше громив «гірників» у Лізі чемпіонів.

Фото СК «Дніпро-1»

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