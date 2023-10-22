«Динамо» беззубо зіграло з «Дніпром-1» та програло вдруге поспіль в УПЛ: відеоогляди матчів чемпіонату України

У неділю, 22 жовтня, трьома матчами у Києві, Рівному та Полтаві завершилася ігрова програма 11-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 11-й тур

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22 жовтня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Дніпро-1» — 0:1 (Гуцуляк, 13). Юніорські склади — 2:0.

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«Динамо»: Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 46), Шепелєв (Беніто, 65), Бражко, Андрієвський (Шапаренко, 65), Волошин (Кабаєв, 64), Буяльський, Ванат (Царенко, 82).

До протистояння з «Динамо» Юрій Максимов на чолі «Дніпра-1» не програвав. Продовжив приємну для себе серію фахівець і після фінального свистка — перемогу гостям приніс єдиний влучний удар Гуцуляка в дебюті першого тайму. А «Динамо», не забивши у ворота суперника та зазнавши другої поспіль поразки, перервало вражаючу серію з 19 результативних поєдинків у рамках УПЛ.

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«Верес» (Рівне) — «Рух» (Львів) — 2:5 (Яго, 82, Балан, 90 — Теслюк, 13, Климчук, 33, Пастух, 65, 85, Квасниця, 88). Юніорські склади — 1:1.

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Західне дербі видалося надзвичайно результативним. Щоправда, особливої інтриги при цьому не вийшло — команди перебувають на різних полюсах турнірної таблиці, і «Рух» здобув доволі легку перемогу. Позитивним моментом для «Вереса» можна розглядати хіба що той факт, що підопічним Сергія Лавріненка вдалося забити вперше за три останні матчі, але навряд чи це додасть рівнянам радості.

«Ворскла» (Полтава) — «Полісся» (Житомир) — 0:3 (Кушніренко, 37, з пенальті, Макуана, 54, Шастал, 90+2). На 90-й хвилині вилучений Хрипчук («Ворскла»). Юніорські склади — 1:2.

«Полісся» після сенсаційної перемоги над «Динамо» у минулому турі (3:2) «зняв скальп» із ще одного учасника єврокубків цього сезону. Цього разу новачок УПЛ розгромив на виїзді «Ворсклу» — господарі змогли «відповісти» лише вилученням на останніх хвилинах. Хороший подарунок для наставника житомирського клубу Юрія Калитвинцева, який проводив ювілейний, 150-й, матч в якості гравця та тренера у вищому українському дивізіоні.

21 жовтня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — ЛНЗ (Черкаси) — 3:0 (Сікан, 19, Келсі, 83, 90). Юніорські склади — 3:1.

«Чорноморець» (Одеса) — «Минай» — 3:0 (Штогрін, 18, 68, Кузик, 81). Юніорські склади — 0:1.

«Олександрія» — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Лучкевич, 45+1). На 53-й хвилині вилучений Попов («Колос»). Юніорські склади — 1:1.

20 жовтня (п'ятниця)

«Металіст 1925» (Харків) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:3 (Вачіберадзе, 40 — Задерака, 3, 67, Кожушко, 32). Юніорські склади — 1:3.

«Оболонь» (Київ) — «Зоря» (Луганськ) — 2:4 (Суханов, 20, 28, з пенальті — Герреро, 5, 38, Батагов, 74, Антюх, 88, з пенальті). Юніорські склади — 1:1.

Становище команд:

1. «Кривбас» — 23 очки (11 матчів);

2. «Полісся» — 22 (11);

3. «Шахтар» — 21 (10);

4. «Рух» — 19 (10);

5. «Чорноморець» — 19 (11);

6. «Дніпро-1» — 18 (9);

7. «Динамо» — 15 (8);

8. «Колос» — 15 (11);

9. «Ворскла» — 13 (10);

10. «Оболонь» — 12 (11);

11. «Металіст 1925» — 11 (10);

12. «Олександрія» — 9 (11);

13. «Зоря» — 9 (9);

14. ЛНЗ — 9 (11);

15. «Верес» — 6 (10);

16. «Минай» — 4 (11).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський («Динамо»), Максим Задерака («Кривбас»); 5 — Юрій Климчук («Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Ілля Квасниця («Рух»), Едуардо Герреро («Зоря»), Олег Кожушко («Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з футболу, який грав в Україні, дискваліфікований на два роки через сироп.

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