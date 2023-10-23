Громив донеччан у Лізі Європи: «Шахтар» знайшов нового тренера-іноземця

Чемпіон України «Шахтар», який після відставки голландця Патріка ван Леувена призначив виконувачем обов'язків наставника команди Даріо Срну, визначився із кандидатурою нового головного тренера.

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Ним стане 52-річний боснійський фахівець Маріно Пушич, який працює у тренерському штабі Арне Слота в голландському «Фейєноорді», повідомляє «ТаТоТаке». Ба більше, за інформацією відомого інсайдера, італійського журналіста Фабриціо Романо, контракт вже підписаний, а про призначення Пушича оголосять 24 жовтня, за добу до виїзного матчу «Шахтаря» у Лізі чемпіонів на полі «Барселони».

Нагадаємо, що саме «Фейєноорд» під керівництвом Слота та Пушича навесні цього року розгромив «Шахтар» у зустрічі у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи — 7:1.

Додамо, що Маріно Пушич за роки кар'єри виступав у не найвідоміших клубах Нідерландів та Бельгії — «Де Графсхап» та «Ейпен». На тренерській ниві він працював асистентом головного тренера в голландських «Вітесі», «НАК Бреда», «Твенте», АЗ та «Фейєноорді», а також в азербайджанському «Інтері». Недовго фахівець очолював «Твенте» як головний тренер.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у дебютному матчі Даріо Срни розгромив у чемпіонаті України ЛНЗ.

Фото ФК «Фейєноорд»

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