Вільям і Кейт «перемогли» Гарі і Меган: в Британії назвали найстильніші пари у світі

Здається, принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон отримали шанс «помститися» принцу Гаррі та Меган Маркл за їхнє неочікуване визнання найбільш популярною парою у мережі TikTok.

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Наразі майбутніх короля та королеву визнали найбільш стильним подружжям у світі, пишуть британські ЗМІ.

Журналісти відзначають, що за звання найстильнішої пари змагаються відомі люди Сполученого Королівства, США, інших країн. Вірніше, самі вони не приймають участь ні в яких «змаганнях».

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Це роблять дослідники, які вивчають результати опитувань у соціальних мережах (цього разу було вивчено 5 млн постів), глянцевих журналах, різних центрах аналітики та топи, що постійно надають фешн-бренди. Цього разу свій список Best-of-the-best представила британська лінія Karen Millen.

Напевно, навряд чи хто здивувався тому, що перше місце у списку найбільш стильних пар посіли принц та принцеса Уельські. І зробили вони це з неймовірним відривом від конкурентів. Виявляється, що простота образів Кейт й вічна елегантність Вільяма спокушають публіку набагато більше відвертих виходів Кайлі Міноуг або лаконічних, але дорогих костюмів Вікторії Бекхем.

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Водночас журналісти усвідомлюють, що навряд чи такий список можна назвати об'єктивним у світовому масштабі, адже він був складений у Великобританії — країні, де піддані ледь не з обожнюванням ставляться до майбутнього короля та королеви.

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Можливо, річ у тому, що для своїх луків Кейт постійно вибирає одяг з масмаркетів, пропагуючи при цьому доступний стиль для кожної жінки.

І все ж серед найбільш стильних знайшлося місце і представникам Американського континенту: друге місце заслужено посіли Хейлі і Джастін Бібері, незлічені стилі яких викликають у громадськості не тільки сміх й розчулення, але й шалене захоплення.

На третьому рядку розташувалися Кендал Дженнер і Bad Bunny, слідом за ними йдуть Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі.

Незадоволені своїм результатом залишаться Меган Маркл і принц Гаррі, які посіли лише 5 місце, а також Вікторія і Девід Бекхеми, які опинилися на не дуже почесному 9 місці з 10. Також у ТОП увійшли Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе, Джіджі Хадід і Коул Беннет, Аріана Гранде та Ітан Слейтер.

Тепер, певно, слід чекати відповіді від американських фешн-дослідників — кого вони визнають найбільш стильним подружжям за океаном.

Але принц Вільям та Кейт Міддлтон визнані не тільки стильною парою. Їхню поведінку на публіці британці вважають дуже природною, що досить нехарактерно для членів королівської родини. Але підданим проява нормальних людських почуттів дуже до вподоби.

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